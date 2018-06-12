12.06.2018 11:57

Харьковский зоопарк объявил конкурс на имя для верблюжонка

Сотрудники зоопарка приглашают всех желающих принять участие в определении клички (имени) для недавно родившегося верблюжонка.



// zoo.kharkov.ua

Родившемуся в харьковским зоопарке верблюжонку уже почти 20 дней, он очень любознательный и игривый, любит материнское молоко и ни на шаг не отходит от мамы.



Имя для малыша пишите в комментариях к посту в Facebook. При определении клички-победителя основными критериями будут: оригинальность, максимальное повторение и количество лайков.



Конкурс продлится до 27 июня, после чего сотрудники зоопарка определят имя нашему герою.

Малыш ждет от вас побольше интересных вариантов!