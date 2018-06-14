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14.06.2018  16:31   

Животные из «Красной книги» принесли потомство в ландшафтном парке под Харьковом (ВИДЕО)

Численность сайгаков в «Ольховой балке» увеличилась вдвое.


// zoo.kharkov.ua

В региональном ландшафтном парке дикой природы «Ольховая балка» появились на свет малыши антилопы сайга. Потомство принесли две самки. 23 апреля родился первый малыш, а через пару недель у второй самки родилась двойня.

И это первое рождение сайгаков на территории Харьковской области за прошедшие столетия, отметили в Харьковском зоопарке, сотрудники которого на волонтерских началах принимают активное участие в жизни зоопитомника.

Теперь в адаптационном вольере парка обитают три взрослые особи (2 самки и 1 самец) и три малыша. По словам директора ландшафтного парка Олега Грищенко, малыши останутся в «Ольховой балке». Ведь для устойчивой мини-популяции необходимо около 60-80 голов сайгаков.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  зоопарк, сайгаки, ольховская балка, харьков
 
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