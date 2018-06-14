Животные из «Красной книги» принесли потомство в ландшафтном парке под Харьковом (ВИДЕО)

Численность сайгаков в «Ольховой балке» увеличилась вдвое.
В региональном ландшафтном парке дикой природы «Ольховая балка» появились на свет малыши антилопы сайга. Потомство принесли две самки. 23 апреля родился первый малыш, а через пару недель у второй самки родилась двойня.
И это первое рождение сайгаков на территории Харьковской области за прошедшие столетия, отметили в Харьковском зоопарке, сотрудники которого на волонтерских началах принимают активное участие в жизни зоопитомника.
Теперь в адаптационном вольере парка обитают три взрослые особи (2 самки и 1 самец) и три малыша. По словам директора ландшафтного парка Олега Грищенко, малыши останутся в «Ольховой балке». Ведь для устойчивой мини-популяции необходимо около 60-80 голов сайгаков.
Велика подверженность чужим влияниям, так что, что бы ни происходило, звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Весь день будет пасмурным, столбик термометра ползет к отметке в 30 градусов тепла. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
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