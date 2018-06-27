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27.06.2018  16:56   

У верблюжонка из харьковского зоопарка появилось имя

В зоопарке официально заявили, что верблюжонка зовут Боня.


//zoo.kharkov.ua

23 мая в зоопарке родился верблюжонок. И вот спустя месяц после рождения малыш получил имя.

На протяжении двух недель все желающие оставляли свои варианты имени на официальной странице зоопарка в Фейсбук. Всего было получено более 300 вариантов, а охват публикации стал внушительным – 25 тысяч человек.

Исходя из оригинальности, повторяемости и количества лайков, был создан топ-10 кличек (Боня, Кэмэл, Фунтик, Финик, Жорик, Камиль, Харди, Бархан, Вася, Гоша). Этот список отправился к сотрудникам зоопарка, которые непосредственно ухаживают за верблюжонком, лучше всех знают его характер, повадки и пристрастия. Их выбор был единогласен – Боня.

За месяц верблюжонок значительно прибавил в весе, горбики постепенно принимают вертикальное положение и становятся округлыми у основания. Верблюжонок активный, любознательный. Он уже понемногу пощипывает травку, пробует веточки. Но основным кормом все еще является молоко матери.

 

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, верблюжонок, харьков
 
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