У редкой семьи забрали новорожденных (ВИДЕО)

В Харьковском зоопарке появилось потомство в семье корсаков.
В семействе родилось 2 щенка, сообщили в зоопарке.
Новорожденные корсачата были покрыты светло-бурым пушистым волосом, прозрели на четвертый день.
Обычно детенышей выращивают оба родителя. Причем «отец семейства» не только добывает корм для подросших детенышей, но и принимает самое непосредственное участие в их воспитании. А взросление в «полноценной семье» способствует практически стопроцентной выживаемости молодняка.
Однако поведение молодых родителей насторожило сотрудников зоопарка. Они не только не проявляли заботу, а даже вели себя агрессивно по отношению к потомству.
Поэтому сотрудники зоопарка поместили малышей в отдельное помещение и принялись выхаживать.
Сейчас корсачата – самец и самка, которых ласково называют Леня и Моня – окрепли и радуют отличным аппетитом. В рацион корсаков входит мясо (курица, говядина), творог, яйца.
Малыши веселые, активные и ласковые, они с удовольствием идут на контакт и вызывают умиление, когда виляют хвостиками.
Справка. Корсак похож на обыкновенную лисицу, но заметно мельче (длина тела 50-60 см, хвоста - 25-35 см), с более крупными ушами и более приземистыми на ногах. Корсак распространён в степях, полупустынях и отчасти в пустынях Юго-Восточной Европы и Азии. Вид занесен в Красную Книгу Украины и в Красные списки МСОП. Сейчас единственная на территории нашей страны популяция корсаков насчитывает не более 20 особей на востоке Украины.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение способно перерасти в глубокое чувство.
Практически весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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