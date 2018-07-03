Главная Темы Харьковский зоопарк У редкой семьи забрали новорожденных (ВИДЕО)
03.07.2018  17:34   

У редкой семьи забрали новорожденных (ВИДЕО)

В Харьковском зоопарке появилось потомство в семье корсаков.


//zoo.kharkov.ua

В семействе родилось 2 щенка, сообщили в зоопарке.

Новорожденные корсачата были покрыты светло-бурым пушистым волосом, прозрели на четвертый день.

Обычно детенышей выращивают оба родителя. Причем «отец семейства» не только добывает корм для подросших детенышей, но и принимает самое непосредственное участие в их воспитании. А взросление в «полноценной семье» способствует практически стопроцентной выживаемости молодняка.

Однако поведение молодых родителей насторожило сотрудников зоопарка. Они не только не проявляли заботу, а даже вели себя агрессивно по отношению к потомству.

Поэтому сотрудники зоопарка поместили малышей в отдельное помещение и принялись выхаживать.

Сейчас корсачата – самец и самка, которых ласково называют Леня и Моня – окрепли и радуют отличным аппетитом. В рацион корсаков входит мясо (курица, говядина), творог, яйца.

Малыши веселые, активные и ласковые, они с удовольствием идут на контакт и вызывают умиление, когда виляют хвостиками.

Справка. Корсак похож на обыкновенную лисицу, но заметно мельче (длина тела 50-60 см, хвоста - 25-35 см), с более крупными ушами и более приземистыми на ногах. Корсак распространён в степях, полупустынях и отчасти в пустынях Юго-Восточной Европы и Азии. Вид занесен в Красную Книгу Украины и в Красные списки МСОП. Сейчас единственная на территории нашей страны популяция корсаков насчитывает не более 20 особей на востоке Украины.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.06 Харьковский зоопарк У верблюжонка из харьковского зоопарка появилось имя 14.06 Харьковский зоопарк Животные из «Красной книги» принесли потомство в ландшафтном парке под Харьковом (ВИДЕО) 12.06 Харьковский зоопарк Харьковский зоопарк объявил конкурс на имя для верблюжонка
 
 

Видео

Лифтовые бригады стали быстрее добираться на место вызова. Город купил специализированную технику
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 