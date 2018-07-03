03.07.2018 17:34

У редкой семьи забрали новорожденных (ВИДЕО)

В Харьковском зоопарке появилось потомство в семье корсаков.



//zoo.kharkov.ua

В семействе родилось 2 щенка, сообщили в зоопарке.



Новорожденные корсачата были покрыты светло-бурым пушистым волосом, прозрели на четвертый день.



Обычно детенышей выращивают оба родителя. Причем «отец семейства» не только добывает корм для подросших детенышей, но и принимает самое непосредственное участие в их воспитании. А взросление в «полноценной семье» способствует практически стопроцентной выживаемости молодняка.



Однако поведение молодых родителей насторожило сотрудников зоопарка. Они не только не проявляли заботу, а даже вели себя агрессивно по отношению к потомству.



Поэтому сотрудники зоопарка поместили малышей в отдельное помещение и принялись выхаживать.



Сейчас корсачата – самец и самка, которых ласково называют Леня и Моня – окрепли и радуют отличным аппетитом. В рацион корсаков входит мясо (курица, говядина), творог, яйца.



Малыши веселые, активные и ласковые, они с удовольствием идут на контакт и вызывают умиление, когда виляют хвостиками.



Справка. Корсак похож на обыкновенную лисицу, но заметно мельче (длина тела 50-60 см, хвоста - 25-35 см), с более крупными ушами и более приземистыми на ногах. Корсак распространён в степях, полупустынях и отчасти в пустынях Юго-Восточной Европы и Азии. Вид занесен в Красную Книгу Украины и в Красные списки МСОП. Сейчас единственная на территории нашей страны популяция корсаков насчитывает не более 20 особей на востоке Украины.