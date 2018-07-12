Главная Темы Харьковский зоопарк Семейство носух из Харьковского зоопарка отказалось от маленького чуда (ВИДЕО)
12.07.2018  15:02   

Семейство носух из Харьковского зоопарка отказалось от маленького чуда (ВИДЕО)

Новорожденного детеныша выходили сотрудники зоопарка.


// zoo.kharkov.ua

Шустрый, любознательный и очень общительный – все это о малыше, который появился на свет в семье носух.

К сожалению, самка Клава и самец Малыш оказались плохими родителями и сразу же отказались от заботы о детеныше. И такое поведение для семейства не ново. Для Клавы эти роды не первые, но с появлением потомства материнские чувства у самки не просыпаются.

Учитывая ситуацию, заботу о малыше – это мальчик – взяли на себя сотрудники зоопарка.

Вес новорожденного был 85 грамм, на десятый день у малыша открылись глаза, а первым кормом было молоко. Сейчас маленькой носухе уже 2 месяца. Любимым кормом по-прежнему является молоко, хотя малыш с удовольствием уплетает и разнообразные фрукты, и рыбу, а во время прогулки не забывает «охотиться» на насекомых и других членистоногих.

Характер у малыша неугомонный: он любит бегать, постоянно обследуя территорию своим носом, лазать по деревьям и даже пытается прыгать с ветки на ветку.

В зоопарке на данный момент содержится 6 взрослых особей этого вида, 2 самца и 4 самки. Свое название носухи получили за удлиненную морду, а нос вместе с передней частью верхней губы образует подвижный хоботок. Родиной этих замечательных зверьков является Южная Америка.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.07 Харьковский зоопарк У редкой семьи забрали новорожденных (ВИДЕО) 27.06 Харьковский зоопарк У верблюжонка из харьковского зоопарка появилось имя 14.06 Харьковский зоопарк Животные из «Красной книги» принесли потомство в ландшафтном парке под Харьковом (ВИДЕО)
 
 

Видео

Отвод - отклонен. Судья Антонов продолжит рассматривать дело Кернеса
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 