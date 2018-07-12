Семейство носух из Харьковского зоопарка отказалось от маленького чуда (ВИДЕО)

Новорожденного детеныша выходили сотрудники зоопарка.
Шустрый, любознательный и очень общительный – все это о малыше, который появился на свет в семье носух.
К сожалению, самка Клава и самец Малыш оказались плохими родителями и сразу же отказались от заботы о детеныше. И такое поведение для семейства не ново. Для Клавы эти роды не первые, но с появлением потомства материнские чувства у самки не просыпаются.
Учитывая ситуацию, заботу о малыше – это мальчик – взяли на себя сотрудники зоопарка.
Вес новорожденного был 85 грамм, на десятый день у малыша открылись глаза, а первым кормом было молоко. Сейчас маленькой носухе уже 2 месяца. Любимым кормом по-прежнему является молоко, хотя малыш с удовольствием уплетает и разнообразные фрукты, и рыбу, а во время прогулки не забывает «охотиться» на насекомых и других членистоногих.
Характер у малыша неугомонный: он любит бегать, постоянно обследуя территорию своим носом, лазать по деревьям и даже пытается прыгать с ветки на ветку.
В зоопарке на данный момент содержится 6 взрослых особей этого вида, 2 самца и 4 самки. Свое название носухи получили за удлиненную морду, а нос вместе с передней частью верхней губы образует подвижный хоботок. Родиной этих замечательных зверьков является Южная Америка.
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