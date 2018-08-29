29.08.2018 16:59

Харьковский зоопарк открывает набор в кружок юннатов

Приглашаются учащиеся школ и профильных учебных заведений возрастом 12-16 лет.



//zoo.kharkov.ua

С 1 сентября объявляется набор в юннатский кружок Харьковского зоопарка. Все занятия в кружке – БЕСПЛАТНЫЕ. Расходы предполагаются только в случае учебных поездок и оговариваются заранее.



Набор учебных курсов в кружке составляется по семестрам. В первом семестре (сентябре-декабре 2018 года) юннатам зоопарка предлагаются такие курсы:



1) «Уход за животными» (для посещения необходима сменная одежда).



Практический курс на базе отдела прирученных животных зоопарка (в «Доме юннатов»). Юннаты изучают особенности содержания и разведения различных видов животных. Курс предполагает знакомство с обязанностями рабочих по уходу за животными и участие в кормлении животных, заготовке кормов, обогащении среды обитания животных, а также уборке территории отдела.



2) «Знакомство с зоопарком и основы зоопарковского дела»



Теоретический курс знакомит юннатов с историей Харьковского зоопарка, работой его отделов и его преобразованиями со временем. Также мы обсудим, как и почему меняются зоопарки мира, что представляют собой стандарты содержания животных, планирование зоологических коллекций, дизайн экспозиций, образовательная и природоохранная работа в зоопарках.



3) «Основы работы с информацией»



В современном мире не так важно что-то знать на память, как уметь найти нужную информацию и правильно с ней работать. Мы обсудим правила поиска информации, нахождения нужного в большом массиве данных, чтение научных статей, составление графиков и таблиц, проблему выбора источников, заслуживающих доверия.



4) «Биология в жизни и профессии»



Курс предполагает знакомство юннатов с людьми, профессия или увлечения которых связаны с биологией и смежными с ней дисциплинами (медицина, ветеринария, агрономия, экология): с теми, кто занимается наукой или пишет о ней, путешествует, охраняет природу, лечит животных и людей, выращивает растения, учится на биологических специальностях. Их можно будет послушать, задать вопросы и решить для себя, стоит ли связывать свою жизнь с биологией.



Также планируется участие юннатов в массовых мероприятиях, организуемых зоопарком, профильных конкурсах, а также в учебных походах на природу, экскурсиях и экспедициях.



В образовании юннатов зоопарк сотрудничает с Музеем природы ХНУ, эколого-натуралистическим отделом Областного дворца детского и юношеского творчества, Центром реабилитации рукокрылых, Харьковским энтомологическим обществом, высшими учебными заведениями города, учреждениями природно-заповедного фонда области, другими зоопарками Украины.



Кружок работает по субботам и воскресеньям с 9:00 до 12:00-13:00 (точное расписание и темы занятий оглашаются каждую неделю). Зоопарк находится в состоянии реконструкции, поэтому вход юннатов в зоопарк разрешается только в сопровождении руководителей.



Для записи в кружок необходимо пройти вступительный инструктаж в сопровождении одного из родителей или других старших родственников, предоставить копию свидетельства о рождении и характеристику с места учебы.



По всем вопросам, связанных с записью и работой кружка обращаться по телефону 095 543 57 97 или электронной почте yevgenkiosya@gmail.com (Евгений Александрович, ведущий методист кружка).