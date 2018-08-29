Харьковский зоопарк открывает набор в кружок юннатов

Приглашаются учащиеся школ и профильных учебных заведений возрастом 12-16 лет.
С 1 сентября объявляется набор в юннатский кружок Харьковского зоопарка. Все занятия в кружке – БЕСПЛАТНЫЕ. Расходы предполагаются только в случае учебных поездок и оговариваются заранее.
Набор учебных курсов в кружке составляется по семестрам. В первом семестре (сентябре-декабре 2018 года) юннатам зоопарка предлагаются такие курсы:
1) «Уход за животными» (для посещения необходима сменная одежда).
Практический курс на базе отдела прирученных животных зоопарка (в «Доме юннатов»). Юннаты изучают особенности содержания и разведения различных видов животных. Курс предполагает знакомство с обязанностями рабочих по уходу за животными и участие в кормлении животных, заготовке кормов, обогащении среды обитания животных, а также уборке территории отдела.
2) «Знакомство с зоопарком и основы зоопарковского дела»
Теоретический курс знакомит юннатов с историей Харьковского зоопарка, работой его отделов и его преобразованиями со временем. Также мы обсудим, как и почему меняются зоопарки мира, что представляют собой стандарты содержания животных, планирование зоологических коллекций, дизайн экспозиций, образовательная и природоохранная работа в зоопарках.
3) «Основы работы с информацией»
В современном мире не так важно что-то знать на память, как уметь найти нужную информацию и правильно с ней работать. Мы обсудим правила поиска информации, нахождения нужного в большом массиве данных, чтение научных статей, составление графиков и таблиц, проблему выбора источников, заслуживающих доверия.
4) «Биология в жизни и профессии»
Курс предполагает знакомство юннатов с людьми, профессия или увлечения которых связаны с биологией и смежными с ней дисциплинами (медицина, ветеринария, агрономия, экология): с теми, кто занимается наукой или пишет о ней, путешествует, охраняет природу, лечит животных и людей, выращивает растения, учится на биологических специальностях. Их можно будет послушать, задать вопросы и решить для себя, стоит ли связывать свою жизнь с биологией.
Также планируется участие юннатов в массовых мероприятиях, организуемых зоопарком, профильных конкурсах, а также в учебных походах на природу, экскурсиях и экспедициях.
В образовании юннатов зоопарк сотрудничает с Музеем природы ХНУ, эколого-натуралистическим отделом Областного дворца детского и юношеского творчества, Центром реабилитации рукокрылых, Харьковским энтомологическим обществом, высшими учебными заведениями города, учреждениями природно-заповедного фонда области, другими зоопарками Украины.
Кружок работает по субботам и воскресеньям с 9:00 до 12:00-13:00 (точное расписание и темы занятий оглашаются каждую неделю). Зоопарк находится в состоянии реконструкции, поэтому вход юннатов в зоопарк разрешается только в сопровождении руководителей.
Для записи в кружок необходимо пройти вступительный инструктаж в сопровождении одного из родителей или других старших родственников, предоставить копию свидетельства о рождении и характеристику с места учебы.
По всем вопросам, связанных с записью и работой кружка обращаться по телефону 095 543 57 97 или электронной почте yevgenkiosya@gmail.com (Евгений Александрович, ведущий методист кружка).
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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