Главная Темы Харьковский зоопарк Харьковский зоопарк открывает набор в кружок юннатов
29.08.2018  16:59   

Харьковский зоопарк открывает набор в кружок юннатов

Приглашаются учащиеся школ и профильных учебных заведений возрастом 12-16 лет.


//zoo.kharkov.ua

С 1 сентября объявляется набор в юннатский кружок Харьковского зоопарка. Все занятия в кружке – БЕСПЛАТНЫЕ. Расходы предполагаются только в случае учебных поездок и оговариваются заранее.

Набор учебных курсов в кружке составляется по семестрам. В первом семестре (сентябре-декабре 2018 года) юннатам зоопарка предлагаются такие курсы:

1) «Уход за животными» (для посещения необходима сменная одежда).

Практический курс на базе отдела прирученных животных зоопарка (в «Доме юннатов»). Юннаты изучают особенности содержания и разведения различных видов животных. Курс предполагает знакомство с обязанностями рабочих по уходу за животными и участие в кормлении животных, заготовке кормов, обогащении среды обитания животных, а также уборке территории отдела.

2) «Знакомство с зоопарком и основы зоопарковского дела»

Теоретический курс знакомит юннатов с историей Харьковского зоопарка, работой его отделов и его преобразованиями со временем. Также мы обсудим, как и почему меняются зоопарки мира, что представляют собой стандарты содержания животных, планирование зоологических коллекций, дизайн экспозиций, образовательная и природоохранная работа в зоопарках.

3) «Основы работы с информацией»

В современном мире не так важно что-то знать на память, как уметь найти нужную информацию и правильно с ней работать. Мы обсудим правила поиска информации, нахождения нужного в большом массиве данных, чтение научных статей, составление графиков и таблиц, проблему выбора источников, заслуживающих доверия.

4) «Биология в жизни и профессии»

Курс предполагает знакомство юннатов с людьми, профессия или увлечения которых связаны с биологией и смежными с ней дисциплинами (медицина, ветеринария, агрономия, экология): с теми, кто занимается наукой или пишет о ней, путешествует, охраняет природу, лечит животных и людей, выращивает растения, учится на биологических специальностях. Их можно будет послушать, задать вопросы и решить для себя, стоит ли связывать свою жизнь с биологией.

Также планируется участие юннатов в массовых мероприятиях, организуемых зоопарком, профильных конкурсах, а также в учебных походах на природу, экскурсиях и экспедициях.

В образовании юннатов зоопарк сотрудничает с Музеем природы ХНУ, эколого-натуралистическим отделом Областного дворца детского и юношеского творчества, Центром реабилитации рукокрылых, Харьковским энтомологическим обществом, высшими учебными заведениями города, учреждениями природно-заповедного фонда области, другими зоопарками Украины.

Кружок работает по субботам и воскресеньям с 9:00 до 12:00-13:00 (точное расписание и темы занятий оглашаются каждую неделю). Зоопарк находится в состоянии реконструкции, поэтому вход юннатов в зоопарк разрешается только в сопровождении руководителей.

Для записи в кружок необходимо пройти вступительный инструктаж в сопровождении одного из родителей или других старших родственников, предоставить копию свидетельства о рождении и характеристику с места учебы.

По всем вопросам, связанных с записью и работой кружка обращаться по телефону 095 543 57 97 или электронной почте yevgenkiosya@gmail.com (Евгений Александрович, ведущий методист кружка).

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, юннаты, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.07 Общество Первому слону независимой Украины 20 лет! 12.07 Харьковский зоопарк Семейство носух из Харьковского зоопарка отказалось от маленького чуда (ВИДЕО) 03.07 Харьковский зоопарк У редкой семьи забрали новорожденных (ВИДЕО)
 
 

Видео

В сентябре город начнет выкуп первых квартир, которые расположены в районе будущего строительства метро
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 