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06.09.2018  17:31   

В Харьковском зоопарке расплодились патагонские зайцы (ВИДЕО)

Потомство дала самка мары, которую сотрудники зоопарка ласково зовут Заей.


// zoo.kharkov.ua

Детеныши – две самки – появились на свет весом 600 граммов каждый. Примечательно, что малыши мар рождаются хорошо развитыми, с открытыми глазами и уже через сутки после рождения могут передвигаться. В первую неделю основным кормом для малышек было исключительно материнское молоко. Сейчас в возрасте трех недель маленькие мары постепенно приобщаются к взрослому рациону, куда входит трава, различные овощи и фрукты. Из любимого – яблоки. Но от молока малышки еще долго не будут отказываться – молочное вскармливание у мар продолжается примерно до 7 месяцев.

Мары живут дружными семьями. Вот и в семье новорожденных 4 взрослых особи: 2 самки и 2 самца. Самцы не принимают участия в уходе за потомством. А вот две самки на равных заботятся о детенышах, несмотря на то, потомство привела и кормит молоком только одна. Малышки очень игривые и легко идут на контакт с человеком. Чаще всего их можно застать за приемом солнечных ванн – мары очень любят греться на солнце, лежа на боку и вытянув конечности.

Мара – довольно близкий родич общеизвестной морской свинки, но внешне мало походит на нее. Путешественникам XVII-XIX столетий, по-видимому, мары представлялись чем-то вроде зайцев, которые то и дело резво перебегали их путь по равнинам Патагонии. Поэтому этого крупного грызуна на стройных ногах именовали «патагонским зайцем». Хотя внешне мара больше напоминает некрупного копытного животного непривычного облика.

Мара входит в первую пятерку крупнейших грызунов мира. Это пятый по величине грызун после капибары, бобра, пакараны и дикобраза.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков
 
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