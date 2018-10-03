03.10.2018 13:54

К слонам из харьковского зоопарка Ауну и Тенди пришла Зубная фея (ВИДЕО, ФОТО)

К крупнейшим жителям Харьковского зоопарка пришла Зубная фея. С разницей в два дня – сначала у слонихи Тэнди, а затем и у Ауна – выпало по зубу.



//zoo.kharkov.ua

Явление это интересное, но для слонов привычное, говорят в городском зоопарке.



«Это нормальная вполне процедура, так как у слонов за их жизнь зубы меняются 6 раз. Сначала у маленьких слонов выростает 4 маленьких зуба во рту. Потом с возрастом за этими зубами начинают выростать следующие, более крупного размера. И те, которые более крупные выталкивают более мелкие. Эта процедура у слонов проходит в норме всегда. Сам процесс немного болезненный, он беспокоит слонов», – рассказал заведующий отделом слонов и бегемотов Харьковского зоопарка Юрий Даниленко.



«Перед выпадением зубов они вели себя достаточно беспокойно. Было видно, что у них какой-то дискомфорт. Как только зубы выпали, слоны почуствовали облегчение Тенди оставила свою пропажу зуба, можно так сказать, без внимания, потому что она принялась играть. А вот что касается Ауна, то он с силой отбросил зуб и затем принялся его топтать. Такое отношение к зубу можно объяснить характером Ауна и тем, что очень часто слоны ассоциируют зубы с болью», – продолжила представитель Харьковского зоопарка Жанна Сивуха.



Каждый зуб слона, добавляет Жанна Сивуха, состоит из массивного дентина, переслоенного вертикальными пластинами эмали с цементом. Из-за грубой растительной пищи более мягкие цемент и дентин стираются первыми, а выступающие гребни эмали образуют мощную терку для измельчения пищи при жевании. Однако спустя годы и такой зуб изнашивается, констатируют в зоопарке. Каждый новый зуб, как правило, больше и крепче предыдущего. У Ауна и Тэнди это уже третья смена зубов.



«В обмен на выпавшие зубы и Аун и Тенди получили сладкое угощение в виде бубликов и разнообразных фруктов, которые слоны уже попробовали на новый зубок. Что касается выпавших зубов, то они остаются в Харьковском зоопарке - сотрудники ведут учёт, есть специальный журнал, где фиксируется дата выпадения зуба, возраст слона, когда это произошло, т.к. выпадение этих зубов и их состояние - это индикатор здоровья слона. Поэтому очень важно вести такой учёт», – добавила Жанна Сивуха.