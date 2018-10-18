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18.10.2018  13:06   

Как косолапые из Харьковского зоопарка готовятся к зимнему сну (ВИДЕО, ФОТО)

На календаре – середина осени, и медведи уже начали готовиться к зиме.


// zoo.kharkov.ua

Сейчас в коллекции городского зоопарка три гималайских медведя Бай, Буба и Герда, и шесть бурых - Маша, Вася, Ваня, Матвей, Соня и Глаша.

И те, и другие готовятся к отдыху, осень для этих животных - время активных запасов, что связано с изменением рационов.

На смену летнему меню пришло более усиленное белковой пищей зимнее, животное должно накопить достаточный запас жира, чтобы залечь на зиму в берлогу.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка:
Именно поэтому осенний рацион мишек можно назвать усиленным. Он включает в себя различные сезонные овощи и фрукты, такие как тыква, морковь, яблоки, мясо, рыба. А также молочные продукты - молоко и кефир. Сейчас наши мишки наслаждаются осенними лучами солнца, очень много времени они проводят на улице и любимым занятием их является драть когтями стволы дерева. Они становятся на задние лапы и пытаются подняться как можно выше, после чего начинают тереться о ствол дерева.

Это мишки делают для того, чтобы произвести впечатление на соседей своими габаритами, добавляет Жанна Сивуха.

А однажды сотрудники зоопарка застали медведей за необычным занятием - купанием в зерне. Объяснить, почему они это делали, сложно, добавляют в зоосаде. Медведи – высокоорганизованные животные и, наверное, это была шалость.

Как только активность медведей пойдет на спад, значит пора готовить берлогу. В зоопарке это происходит не раньше ноября.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка:
В условиях зоопарка мишки оборудуют себе берлоги из большого количества соломы. И зимний сон мишек не в коем случае нельзя называть спячкой, т.к. жизнедеятельность мишек не останавливается. А они просто экономно расходуют свои энергетические запасы, свои жировые запасы до весны. Но при этом мишки остаются достаточно бдительными и их легко разбудить даже в условиях зимнего сна.

 

Тэги:  зоопарк, харьков
 
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