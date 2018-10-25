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25.10.2018  14:28   

В центре Харькова подрались за жилье (ВИДЕО)

Эмоциональный дележ жилплощади произошел в обитателей Харьковского зоопарка.


// Харьковкий зоопарк
Самые маленькие в мире лисички – фенеки не поделили домик, сообщили на официальной странице зоопарка в Facebook.

«После непродолжительных, но эмоциональных выяснений ситуации каждый остался при своем мнении», – говорится в сообщении.

Тэги:  зоопарк, харьков
 
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