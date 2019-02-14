14.02.2019 14:33

Как прошел День святого Валентина в Харьковском зоопарке (ВИДЕО, ФОТО)

Питомцам зоопарка, которые преимущественно живут парами, устроили романтический праздник. Съедобные валентинки, лепестки роз – и романтика уже витает в воздухе…



//zoo.kharkov.ua

Для праздничного угощения сотрудники сделали сердечки из яблок, моркови, свеклы, мясного фарша, творога. А сами вольеры украсили лепестками роз. Так что животные получили и настроение, и корм.



Перед лепестками не устояли даже хищники. Рыси Сима и Сникерс вместе около 4 лет. И если говорить о характере этих грациозных кошек, Сникерс ведет себя как настоящий добытчик, а вот Сима – нежная и заботливая. Поэтому Сникерс сразу приступил к лакомому куску мяса, а вот Сима исследовала лепестки роз.



От корма в виде сердечек были в восторге лисички, корсаки и фенеки. Показательно, что бóльшую активность проявляли самцы. Самки же наслаждались атмосферой. Бурый капуцин был настолько активен, что сразу утащил поднос, рассыпав вкусности. А вот кто проявил заботу друг о друге, так это черно-бурые лисицы Джери и Джина, которые вместе уже 7 лет. Джери очень трепетно относится к своей подруге. Он любит делать различные тайники с едой, но не против, если их находит Джина.





