Главная Темы Харьковский зоопарк Как прошел День святого Валентина в Харьковском зоопарке (ВИДЕО, ФОТО)
14.02.2019  14:33   

Как прошел День святого Валентина в Харьковском зоопарке (ВИДЕО, ФОТО)

Питомцам зоопарка, которые преимущественно живут парами, устроили романтический праздник. Съедобные валентинки, лепестки роз – и романтика уже витает в воздухе…


//zoo.kharkov.ua

Для праздничного угощения сотрудники сделали сердечки из яблок, моркови, свеклы, мясного фарша, творога. А сами вольеры украсили лепестками роз. Так что животные получили и настроение, и корм.

Перед лепестками не устояли даже хищники. Рыси Сима и Сникерс вместе около 4 лет. И если говорить о характере этих грациозных кошек, Сникерс ведет себя как настоящий добытчик, а вот Сима – нежная и заботливая. Поэтому Сникерс сразу приступил к лакомому куску мяса, а вот Сима исследовала лепестки роз.

От корма в виде сердечек были в восторге лисички, корсаки и фенеки. Показательно, что бóльшую активность проявляли самцы. Самки же наслаждались атмосферой. Бурый капуцин был настолько активен, что сразу утащил поднос, рассыпав вкусности. А вот кто проявил заботу друг о друге, так это черно-бурые лисицы Джери и Джина, которые вместе уже 7 лет. Джери очень трепетно относится к своей подруге. Он любит делать различные тайники с едой, но не против, если их находит Джина.



 

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.02 Общество Как животные Харьковского зоопарка проводят зиму (ФОТО) 05.02 Общество Кабанчики-предсказатели Харьковского зоопарка выбрали пожелание для харьковчан на 2019 год (ВИДЕО, ФОТО) 24.01 Общество Зачем Аун растоптал снеговика и кто получил рыбные снежки: в зоопарке отметили день эскимо (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

Видео

Как в Харьковском зоопарке отметили День Святого Валентина
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 