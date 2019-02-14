Как прошел День святого Валентина в Харьковском зоопарке (ВИДЕО, ФОТО)

Питомцам зоопарка, которые преимущественно живут парами, устроили романтический праздник. Съедобные валентинки, лепестки роз – и романтика уже витает в воздухе…
Для праздничного угощения сотрудники сделали сердечки из яблок, моркови, свеклы, мясного фарша, творога. А сами вольеры украсили лепестками роз. Так что животные получили и настроение, и корм.
Перед лепестками не устояли даже хищники. Рыси Сима и Сникерс вместе около 4 лет. И если говорить о характере этих грациозных кошек, Сникерс ведет себя как настоящий добытчик, а вот Сима – нежная и заботливая. Поэтому Сникерс сразу приступил к лакомому куску мяса, а вот Сима исследовала лепестки роз.
От корма в виде сердечек были в восторге лисички, корсаки и фенеки. Показательно, что бóльшую активность проявляли самцы. Самки же наслаждались атмосферой. Бурый капуцин был настолько активен, что сразу утащил поднос, рассыпав вкусности. А вот кто проявил заботу друг о друге, так это черно-бурые лисицы Джери и Джина, которые вместе уже 7 лет. Джери очень трепетно относится к своей подруге. Он любит делать различные тайники с едой, но не против, если их находит Джина.
Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Мыслите позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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