18.03.2019 10:31

В Харьковском зоопарке начался весенний бэби-бум (ВИДЕО, ФОТО)

Какая весна без прибавления потомства. Для зоопарка приход весны ознаменовался пополнением – на свет появились малыши пекари.



// zoo.kharkov.ua

Эти небольшие животные внешне напоминают поросят, но совсем им не родня, отметили в зоопарке.



Потомство дали несколько самок. У одной самки обычно рождаются две детеныша, реже – три. Уже через пару часов после рождения малыши начали ходить за матерью, а на следующий день самка с потомством присоединилась к стаду.



Так что сейчас этих малюток можно считать вполне самостоятельными, но под защитой матери.



На данный момент их основным кормом является материнское молоко, но совсем скоро они перейдут на взрослый рацион, куда входят сочные овощи, фрукты и ягоды.



Сейчас малыши бегают, резвятся, радуются приходу весны и пребыванию на свежем воздухе, рассказали в зоопарке.





