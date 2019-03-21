И бурые, и гамалайские: в Харьковском зоопарке проснулись медведи (ВИДЕО, ФОТО)

Шесть бурых и три гималайских медведя проснулись от зимнего сна.
Пока мишки не слишком бодры, отмечают сотрудники зоопарка. Причина тому – температурные показатели на улице. С потеплением будет возрастать и активность подопечных.
А пока ночные морозы зовут косолапых в берлоги, где их ждут теплые лежаки из соломы.
После выхода из зимнего сна для мишек предусмотрены легкие корма. Весенний рацион включает пророщенный овес, морковь, свеклу, яблоки, разнообразные каши. Рыбу и мясо вводят постепенно, для того, чтобы не перегружать пищеварительную систему.
В этот период медведям не рекомендуется «тяжелая» жирная пища, так как в природе после сна медведи еще долго «постятся». Разве что повезет найти вытаявшую из-под снега тушу павшего животного или недоеденные остатки добычи других хищников.
Только в мае, когда обильно разрастается растительность и появляется много мелких животных (от муравьев до мышей) заканчивается период «поста».
Сегодняшний день лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
С утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Утром и днем без существенных осадков, лишь в первой половине ночи по городу и местами по области небольшой дождь.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
влажн.:
давл.:
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