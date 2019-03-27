27.03.2019 14:32

Пернатая харьковчанка ншла свою пару в Черкассах (ВИДЕО, ФОТО)

Самка филина по кличке Дора отправилась в Черкасский зоопарк по программе обмена с целью создания пары для размножения.



//zoo.kharkov.ua

Свой «подарок», а именно так переводится кличка нашей самки, там ждал восьмилетний самец. До лета 2018 года он содержался вместе с самкой, они давали потомство, но, к сожалению, самка погибла, и самец остался один.



Увидев новую подругу, филин начал летать по просторной вольере, показывая, кто здесь хозяин. После, занял выжидательную позицию и просто наблюдал за поведением самки, которая спокойно сидела на ветке. И наконец, начал «заигрывать», показывая красоту своего оперения. Пара состоялась!





Интересно, что по соседству с новоиспеченной парой уже состоявшаяся пара харьковчан – степные орлы Василий и Василина. Птицы радуют регулярным потомством и привлекают внимание посетителей «строптивым» характером, т.к. очень ревностно защищают территорию.





Кроме того, в Черкасском зоопарке есть и другие питомцы из нашего зоопарка. Это тигрица Амура, кличку которой выбирали всем городом – жители Черкасс проявили большую активность в этой акции; выдра Жетон – звезда фотосессий и любимец детей, семья макак лапундеров и черепаха.



