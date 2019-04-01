01.04.2019 10:25

В Харьковском зоопарке – редкое пополнение (ВИДЕО)

Впервые за 50 лет содержания розовых пеликанов в коллекции зоопарка на свет появился птенец.



// Facebook/ zookharkov1895

Малыш появился на свет менее двух месяцев назад с весом около 200 граммов. Он был абсолютно голым и ярко розового цвета. Постепенно кожа стала темнеть, а на 10 день появился первый пуховый наряд черного цвета. Так что сейчас двухмесячный малыш в абсолютно черном оперении. Со временем окраска будет светлеть. А взрослый наряд с розовым отливом молодой пеликан наденет лишь на третьем году жизни.

В течение первой недели от рождения пеликанчик питался своеобразной кашицей, которую отрыгивали ему родители. Постепенно перешел на полупереваренную, а затем и свежую рыбу, доставая её из родительского зоба. Сейчас малыш отдает предпочтение такой рыбе, как бычок, и уже заглатывает ее целиком. Благодаря отличному аппетиту, на лицо и прибавка в весе. За два месяца птенец набрал около 3 килограммов. И, судя по размерам (самцы несколько крупнее самок), это самец. Хотя точно пол определить можно будет к 3-4 годам, когда птицы становятся половозрелыми.

Детеныши пеликанов приобретают способность плавать и ловить рыбу в возрасте около двух месяцев. Так что именно сейчас наш малыш активно осваивает эти навыки: заходит в воду, купается, учиться плавать. Что касается поведения, молодой пеликан может постоять за себя не хуже взрослых особей, хотя мама и папа продолжают за ним присматривать и оберегать. Помимо малыша, в Харьковском зоопарке содержаться еще 7 взрослых особей розовых пеликанов и один кудрявый пеликан. Сейчас птицы находятся в зимнем помещении с бассейном в компании бакланов.