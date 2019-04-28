В пруду парка Горького высадился пернатый десант из зоопарка (ВИДЕО, ФОТО)

Два белых лебедя, восемь канадских казарок и семь красных уток приехали из Харьковского зоопарка в свою летнюю резиденцию.
Подобные командировки: в теплое время в парк, а в период холодов – обратно в зоопарк, пернатые совершают уже на протяжении нескольких лет, отметили в зоопарке.
И транспортировка, и адаптация проходят легко. Все происходящее птицы воспринимают как своеобразное приключение, быстро осваивают новые просторы, где в их распоряжении не только великолепный пруд, но и остров с домиком. Последние – особо заманчивы, ведь это место кормежки. В рацион птиц входят различные зерновые (пшеница, овес, просо), овощи (морковь, свекла), трава.
Высадка птичьего «десанта» неизменно привлекает внимание посетителей. Так, и в этот раз отдыхающие с интересом наблюдали, как птиц спускали на воду. Как только пернатые оказались в воде, сразу же стали нырять и чистить перышки. Лебеди грациозно плавали, а вот утки после водных процедур предпочли отдых на острове.
Радовать взрослых и маленьких посетителей парка птицы будут все лето. Так что у харьковчан и гостей города есть возможность вдоволь насладиться неповторимой атмосферой и, конечно же, сфотографировать наших «звезд». Ведь они невероятно фотогеничны и очень любят внимание отдыхающих.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
В последние дни апреля синоптики обещают дожди.
Православные отмечают главное событие христианской церкви – светлый праздник Воскресения Христова, или Пасху.
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