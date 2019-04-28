28.04.2019 10:01

В пруду парка Горького высадился пернатый десант из зоопарка (ВИДЕО, ФОТО)

Два белых лебедя, восемь канадских казарок и семь красных уток приехали из Харьковского зоопарка в свою летнюю резиденцию.



//zoo.kharkov.ua

Подобные командировки: в теплое время в парк, а в период холодов – обратно в зоопарк, пернатые совершают уже на протяжении нескольких лет, отметили в зоопарке.



И транспортировка, и адаптация проходят легко. Все происходящее птицы воспринимают как своеобразное приключение, быстро осваивают новые просторы, где в их распоряжении не только великолепный пруд, но и остров с домиком. Последние – особо заманчивы, ведь это место кормежки. В рацион птиц входят различные зерновые (пшеница, овес, просо), овощи (морковь, свекла), трава.



Высадка птичьего «десанта» неизменно привлекает внимание посетителей. Так, и в этот раз отдыхающие с интересом наблюдали, как птиц спускали на воду. Как только пернатые оказались в воде, сразу же стали нырять и чистить перышки. Лебеди грациозно плавали, а вот утки после водных процедур предпочли отдых на острове.



Радовать взрослых и маленьких посетителей парка птицы будут все лето. Так что у харьковчан и гостей города есть возможность вдоволь насладиться неповторимой атмосферой и, конечно же, сфотографировать наших «звезд». Ведь они невероятно фотогеничны и очень любят внимание отдыхающих.