16.05.2019 10:14

Елисей из Харьковского зоопарка получил шмат мяса в подарок (ВИДЕО)

16 мая исполднилось три года обитателю Харьковского зоопарка – тигру Елисею.



// Facebook

«Если вспомнить его приезд в зоопарк, это был маленький семимесячный котенок, который боялся малейшего шороха. Сейчас же перед нами великолепный тигр, который ревностно защищает свои границы от посторонних», – рассказали в зоопарке.

Хотя нотки «детской» игривости и любознательности в характере сохранились. Особенно эти черты проявляются во время снега и дождя, когда тигр с удовольствием принимает снежные или грязевые ванны. Озорство проявилось и в «распаковке» подарка ко Дню рождения.