Елисей из Харьковского зоопарка получил шмат мяса в подарок (ВИДЕО)

16 мая исполднилось три года обитателю Харьковского зоопарка – тигру Елисею.
«Если вспомнить его приезд в зоопарк, это был маленький семимесячный котенок, который боялся малейшего шороха. Сейчас же перед нами великолепный тигр, который ревностно защищает свои границы от посторонних», – рассказали в зоопарке.
Хотя нотки «детской» игривости и любознательности в характере сохранились. Особенно эти черты проявляются во время снега и дождя, когда тигр с удовольствием принимает снежные или грязевые ванны. Озорство проявилось и в «распаковке» подарка ко Дню рождения.
По сложившейся традиции в подарок Елисей получил коробку с мясом. А перед тем как приступить к угощению, вдоволь наигрался самой коробкой, раскачивая ее как маятник и пытаясь стащить.
И только когда интерес к упаковке пропал, именинник перешел непосредственно к подарку. 8 килограмм баранины пришлись Елисею по душе и были съедены без остатка.
«Аппетит у нашего тигра отменный, что подтверждает заметная прибавка в весе. За время пребывания в Харьковском зоопарке вес Елисей увеличился примерно в 6 раз и составляет более 200 килограмм», – отметили в зоопарке.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Утром и вечером на небе будут облака, днем – жара и ясно. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: