Главная Темы Харьковский зоопарк Елисей из Харьковского зоопарка получил шмат мяса в подарок (ВИДЕО)
16.05.2019  10:14   

Елисей из Харьковского зоопарка получил шмат мяса в подарок (ВИДЕО)

16 мая исполднилось три года обитателю Харьковского зоопарка – тигру Елисею.


// Facebook

«Если вспомнить его приезд в зоопарк, это был маленький семимесячный котенок, который боялся малейшего шороха. Сейчас же перед нами великолепный тигр, который ревностно защищает свои границы от посторонних», – рассказали в зоопарке.

 Хотя нотки «детской» игривости и любознательности в характере сохранились. Особенно эти черты проявляются во время снега и дождя, когда тигр с удовольствием принимает снежные или грязевые ванны. Озорство проявилось и в «распаковке» подарка ко Дню рождения.

По сложившейся традиции в подарок Елисей получил коробку с мясом. А перед тем как приступить к угощению, вдоволь наигрался самой коробкой, раскачивая ее как маятник и пытаясь стащить.

И только когда интерес к упаковке пропал, именинник перешел непосредственно к подарку. 8 килограмм баранины пришлись Елисею по душе и были съедены без остатка.

«Аппетит у нашего тигра отменный, что подтверждает заметная прибавка в весе. За время пребывания в Харьковском зоопарке вес Елисей увеличился примерно в 6 раз и составляет более 200 килограмм», – отметили в зоопарке.

Тэги:  зоопарк, тигр, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.05 Общество Питомцы харьковского зоопарка посетили особенных воспитанников (ФОТО, ВИДЕО) 02.05 Общество Яйца-кокосы, необычная корзинка и тайники, или Как наши животные отмечали Пасху (ФОТО, ВИДЕО) 28.04 Харьковский зоопарк В пруду парка Горького высадился пернатый десант из зоопарка (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

Видео

Вадим Рабинович: за национализацию «ПриватБанка» Порошенко и Гонтарева должны платить из своего кармана. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 