23.05.2019 15:01

Питомцы Харьковского зоопарка побывали в гостях у школьников (ВИДЕО)

Во Всемирный день черепах Харьковский зоопарк провел интерактивную лекцию в Харьковской гимназии №6.



//zoo.kharkov.ua

Кто такие черепахи? Как они устроены? И почему в современном мире черепах с каждым днем становится все меньше? Ответы на эти вопросы в форме увлекательной лекции получили ученики пятых классов.



Интерактивная лекция и знакомство с черепахами – питомцами Харьковского зоопарка, по словам учащихся, намного интереснее и зрелищнее обычных уроков. Дети активно дополняли лектора и очень быстро разобрались в особенностях этих удивительных и самобытных животных, отличиях сухопутных черепах от водных и многих других вопросах.



Говорили и о серьезных проблемах, связанных с черепахами. В частности, уменьшении ареала обитания, отлове черепах и незаконной торговле. Тот факт, что в апреле этого года в зоопарке китайского города Сучжоу умерла последняя самка гигантской мягкотелой черепахи Свайно, заставил детей задуматься о сокращении биоразнообразия планеты и влиянии человека на природу.



Прозвучали и практические советы: что делать, если вы нашли черепаху, стоит ли заводить ее как домашнего питомца и к чему быть готовым, приняв положительное решение.



