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27.06.2019  14:32   

Необычное мороженое приготовили в Харьковском зоопарке (ВИДЕО)

В жаркие дни рацион бурого медведя Матвея разнообразили рыбо-мясным «десертом».


// Харьковский зоопарк

Рыба, мясо, огурцы, помидоры, морковь – такие оригинальные компоненты для замороженного лакомства выбрали сотрудники Харьковского зоопарка.

Необычное мороженое бурый медведь Матвей съел с истинным удовольствием.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков, медведи, мороженое
 
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