Необычное мороженое приготовили в Харьковском зоопарке (ВИДЕО)

В жаркие дни рацион бурого медведя Матвея разнообразили рыбо-мясным «десертом».
Рыба, мясо, огурцы, помидоры, морковь – такие оригинальные компоненты для замороженного лакомства выбрали сотрудники Харьковского зоопарка.
Необычное мороженое бурый медведь Матвей съел с истинным удовольствием.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
влажн.:
давл.:
ветер: