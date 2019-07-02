Главная Темы Харьковский зоопарк Водные заплывы, песочные ванны и необычный пломбир: как в зоопарке спасаются от жары (ВИДЕО)
02.07.2019  13:01   

Водные заплывы, песочные ванны и необычный пломбир: как в зоопарке спасаются от жары (ВИДЕО)

Лучшее спасение в жару – отдых в тени или плавание в водоеме, так думают и питомцы Харьковкого зоопарка.


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В особо «горячие» часы львы и тигры спасаются от солнца в тени деревьев. При этом грациозные кошки не забывают о внешнем виде и старательно умываются.

Верблюды и аллигатор наслаждаются палящим солнцем. Эти животные с удовольствием принимают солнечные ванны, несмотря на высокие температуры.

Бегемотиха Степанида отдает предпочтение водным процедурам, часами не покидая бассейн. На поверхности видно лишь глаза и ушки.

Поклонниками воды являются и слоны. Аун и Тенди принимают освежающий душ по несколько раз в день. После купания у слонов – песочные ванны. Образующаяся в результате песочной ванны корочка защищает животных от солнечных ожогов и укусов насекомых, как своеобразный защитный крем.

А медведи – и бурые, и гималайские – устраивают настоящие водные заплывы в бассейне. Такое ощущение, что косолапые соревнуются в мастерстве и скорости.

Сотрудники зоопарка решили усилить освежающий эффект и подготовили мишкам небольшой бонус в виде оригинального мороженого. Заморозили рыбу, мясо, овощи и предложили такой десерт питомцам. Бурый медведь Матвей получил мороженое в виде ведерка на цепочке, а гималайские мишки – Бай и Буба – брикет мороженого. Лакомство пришлось по душе: один за другим мишки доставали то кусочек рыбы, то мяса, то помидор, то морковку, то огурец.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, лето, жара, харьков
 
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