19.07.2019 15:31

Слониху Тенди поздравили с днем рождения (ВИДЕО, ФОТО)

В пятницу, 19 июля, красавица Тенди отмечает свой 21-й день рождения.



//zoo.kharkov.ua

Тенди – это первый слон, родившийся в независимой Украине, рассказали в зоопарке. Когда в двухлетнем возрасте малышка приехала из Одессы в Харьков, это был слоненок ростом полтора метра и весом 770 килограмм. Сейчас Тенди подросла: при росте 2,2 метра весит около 3 тонн. Изменился и характер: на смену игривости и детским шалостям пришли размеренность и вальяжность.

В этом году имениннице приготовили праздничную открытку с изображением слона. И как обычно, съедобную: из сена, соломы, яблок, моркови, кабачков и бубликов.

Как только Тенди увидела подарок, моментально приступила к дегустации: сначала – бублики и морковь, после – кабачки и сено.

По настроению и аппетиту именинницы было видно, что яркая и сочная открытка пришлась по вкусу.