Слониху Тенди поздравили с днем рождения (ВИДЕО, ФОТО)

В пятницу, 19 июля, красавица Тенди отмечает свой 21-й день рождения.
Тенди – это первый слон, родившийся в независимой Украине, рассказали в зоопарке. Когда в двухлетнем возрасте малышка приехала из Одессы в Харьков, это был слоненок ростом полтора метра и весом 770 килограмм.
Сейчас Тенди подросла: при росте 2,2 метра весит около 3 тонн. Изменился и характер: на смену игривости и детским шалостям пришли размеренность и вальяжность.
В этом году имениннице приготовили праздничную открытку с изображением слона. И как обычно, съедобную: из сена, соломы, яблок, моркови, кабачков и бубликов.
Как только Тенди увидела подарок, моментально приступила к дегустации: сначала – бублики и морковь, после – кабачки и сено.
По настроению и аппетиту именинницы было видно, что яркая и сочная открытка пришлась по вкусу.
Сегодня легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну. Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
В Харькове ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
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