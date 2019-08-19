Паре орангутанов из Харьковского зоопарка сделали подарок к празднику (ВИДЕО, ФОТО)

Напомним, чуть больше месяца назад в харьковский зоопарк привезли пару суматранских орангутанов – Жору и Флору. Они приехали из зоопарка La Boissière du Doré, который находится на севере Франции.

А Всемирный день орангутанов, который отмечается 19 августа, совпал с окончанием карантина Так что Жора и Флора теперь полноправные хозяева «Планеты Обезьян».

По словам сотрудников зоопарка, процесс адаптации продолжается, орангутаны активно осваивают новое пространство. И если Флора отдает предпочтение спокойным играм и отдыху в укромных местах, то Жора, как настоящий тинэйджер, все время в движении. Он любит перемещаться по канатам, играть с водой. Флора иногда поддерживает такую активность, но чаще – урезонивает своего друга, как бы говоря ему: «Остановись!» А вот какое развлечение по душе и Жоре, и Флоре, так это поиск разных вкусняшек (ягоды, орехи, семечки) в коре.

Сходятся орангутаны и в гастрономических предпочтениях: оба любят брокколи, авокадо, помидоры, сладкий перец, салат Айсберг, Радичио. Что касается рациона орангутанов в целом, то он состоит из овощей и фруктов. Раз в неделю – яйца. Плюс, любимый напиток – чай с медом – 2 литра утром и вечером.