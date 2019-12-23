23.12.2019 10:52

22 декабря родилась необычная харьковчанка (ВИДЕО, ФОТО)

27-й день рождения бегемотихи Степаниды отметили в Харьковском зоопарке.



// zoo.kharkov.ua

По словам сотрудников, Степанида родилась в Харьковском зоопарке 22 декабря 1992 года и является коренной харьковчанкой.



«Она родилась в семье бегемотов Красавицы и Сени. Характер у именинницы - в отца. Она очень доброжелательная и ласковая», - рассказала пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха.



Она добавила, что Степанида – 16-й бегемот, родившийся в Харьковском зоопарке, где эти животные содержатся с 1961 года и регулярно дают потомство. По словам Жанны Сивухи, харьковские бегемоты разъехались по зоопаркам многих городов.

Имениннице при выходе из бассейна организовали дождь из лепестков роз. А на месте приема пищи было праздничное угощение. Подарком стал сенно-овощной торт в виде машины с подарочным бантом из капусты на крыше. Основой этого шедевра послужил тюк сена. На оформление понадобились морковь, яблоки, капуста – все, что любит наша именинница. Лепестки роз стали украшением для подарка.

Степанида с большим аппетитом взялась за завтрак, потрескивая сочными овощами, она не скрывала – подарок пришелся по вкусу.