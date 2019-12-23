Главная Темы Харьковский зоопарк 22 декабря родилась необычная харьковчанка (ВИДЕО, ФОТО)
23.12.2019  10:52   

22 декабря родилась необычная харьковчанка (ВИДЕО, ФОТО)

27-й день рождения бегемотихи Степаниды отметили в Харьковском зоопарке.


// zoo.kharkov.ua

По словам сотрудников, Степанида родилась в Харьковском зоопарке 22 декабря 1992 года и является коренной харьковчанкой.

«Она родилась в семье бегемотов Красавицы и Сени. Характер у именинницы - в отца. Она очень доброжелательная и ласковая», - рассказала пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха.

Она добавила, что Степанида – 16-й бегемот, родившийся в Харьковском зоопарке, где эти животные содержатся с 1961 года и регулярно дают потомство. По словам Жанны Сивухи, харьковские бегемоты разъехались по зоопаркам многих городов.

Имениннице при выходе из бассейна организовали дождь из лепестков роз. А на месте приема пищи было праздничное угощение. Подарком стал сенно-овощной торт в виде машины с подарочным бантом из капусты на крыше. Основой этого шедевра послужил тюк сена. На оформление понадобились морковь, яблоки, капуста – все, что любит наша именинница. Лепестки роз стали украшением для подарка.

Степанида с большим аппетитом взялась за завтрак, потрескивая сочными овощами, она не скрывала – подарок пришелся по вкусу.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  зоопарк, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
12.12 Общество Новорожденные за два месяца выросли вдвое (ФОТО, ВИДЕО) 11.12 Общество В зоопарке утеплили вольеры и сделали навесы на зиму (ВИДЕО) 10.12 Общество Харьковских питомцев перевели на зимние квартиры (ФОТО, ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 