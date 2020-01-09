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09.01.2020  16:03   

Елочное застолье в зоопарке (ВИДЕО, ФОТО)

Главный праздничный атрибут Нового года – елки «поселились» в вольерах питомцев Харьковского зоопарка.


//zoo.kharkov.ua

Как и в прошлые годы, нераспроданные на елочных базарах новогодние деревья передали зоопарку. Около двухсот ароматных сосен не один день будут радовать животных.

Питомцы зоопарка сначала с интересом изучали новые объекты в своих вольерах, а потом начали с удовольствием лакомиться или играть. Как именно – зависело от характера животного.

Например, слоны восприняли сосны с энтузиазмом. Как только не играли: и подбрасывали вверх, и обмахивалась будто веером.

Важные верблюды и гуанако отнеслись к елкам безразлично, а вот вкусные украшения из моркови и апельсина животных привлекли.

Тигр Елисей, несмотря на величественный вид, к елке отнесся настороженно. Но быстро понял, что она с секретом и под ней скрыто вкусное угощение – туша барана. Несколько попыток – и тигр стащил елку с качели, добравшись до вкусного обеда. Ел с аппетитом, и к елке интерес больше не проявлял.

Сосны в вольерах птиц выигрышно подчеркнули их красоту. На фоне сочной зелени разноцветное оперение мандаринок и каролинок выглядело очень празднично.

А по-настоящему праздничную елку, с различными украшениями и гирляндами, получили капуцины. Все убранство было съедобным. Поэтому капуцины насладились и эстетической красотой, и полакомились вволю.

Гирлянды из яиц, моркови, бубликов, винограда, яблок, киви и бананов буквально заставляли глаза разбегаться. Полакомились капуцины и веточками. А это очень полезно, ведь хвоя богата фитонцидами и различными микроэлементами.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, елка, харьков
 
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