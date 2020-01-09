Елочное застолье в зоопарке (ВИДЕО, ФОТО)

Главный праздничный атрибут Нового года – елки «поселились» в вольерах питомцев Харьковского зоопарка.
Как и в прошлые годы, нераспроданные на елочных базарах новогодние деревья передали зоопарку. Около двухсот ароматных сосен не один день будут радовать животных.
Питомцы зоопарка сначала с интересом изучали новые объекты в своих вольерах, а потом начали с удовольствием лакомиться или играть. Как именно – зависело от характера животного.
Например, слоны восприняли сосны с энтузиазмом. Как только не играли: и подбрасывали вверх, и обмахивалась будто веером.
Важные верблюды и гуанако отнеслись к елкам безразлично, а вот вкусные украшения из моркови и апельсина животных привлекли.
Тигр Елисей, несмотря на величественный вид, к елке отнесся настороженно. Но быстро понял, что она с секретом и под ней скрыто вкусное угощение – туша барана. Несколько попыток – и тигр стащил елку с качели, добравшись до вкусного обеда. Ел с аппетитом, и к елке интерес больше не проявлял.
Сосны в вольерах птиц выигрышно подчеркнули их красоту. На фоне сочной зелени разноцветное оперение мандаринок и каролинок выглядело очень празднично.
А по-настоящему праздничную елку, с различными украшениями и гирляндами, получили капуцины. Все убранство было съедобным. Поэтому капуцины насладились и эстетической красотой, и полакомились вволю.
Гирлянды из яиц, моркови, бубликов, винограда, яблок, киви и бананов буквально заставляли глаза разбегаться. Полакомились капуцины и веточками. А это очень полезно, ведь хвоя богата фитонцидами и различными микроэлементами.
Логика достигнет своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью без осадков. Днем пойдет снег, который к вечеру должен ослабнуть. На дорогах местами гололедица.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
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