 
Главная Темы Строительство метро ЕБРР выделит деньги на строительство метро в Харькове
01.12.2017  12:44   

ЕБРР выделит деньги на строительство метро в Харькове

Европейский банк реконструкции и развития принял окончательное решение о предоставлении финансирования городу Харькову в размере 160 млн евро на продление Алексеевской линии метрополитена.


dozor.kharkov.ua
В сентябре было сообщено, что окончательное решение о предоставлении финансирования городу Харькову, также в размере 160 млн евро, принял совет директоров Европейского инвестиционного банка. Таким образом, всего будет привлечено 320 млн евро, которые направят на строительство станций метро «Одесская» и «Державинская», электродепо и закупку 85 вагонов подвижного состава. 
 
В начале ноября привлечение займов одобрил Кабинет Министров Украины.
 
Справка. Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и длине линий в Украине. В год перевозит более 280 млн пассажиров. Метрополитен действует с 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 38,7 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 30 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  метро, ебрр, дэпо, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.11 Дороги и Транспорт Единый электронный билет. Как работает система   24.11 Дороги и транспорт В Харькове подорожает проезд в электротранспорте 24.11 Общество Харьковчанам сохранят льготный проезд в пассажирском транспорте
 
 

Видео

Единый электронный билет заработает завтра. Карточки можно приобрести в терминалах на остановках общественного транспорта
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 