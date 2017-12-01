01.12.2017 12:44

ЕБРР выделит деньги на строительство метро в Харькове

Европейский банк реконструкции и развития принял окончательное решение о предоставлении финансирования городу Харькову в размере 160 млн евро на продление Алексеевской линии метрополитена.



dozor.kharkov.ua

В сентябре было сообщено, что окончательное решение о предоставлении финансирования городу Харькову, также в размере 160 млн евро, принял совет директоров Европейского инвестиционного банка. Таким образом, всего будет привлечено 320 млн евро, которые направят на строительство станций метро «Одесская» и «Державинская», электродепо и закупку 85 вагонов подвижного состава.

В начале ноября привлечение займов одобрил Кабинет Министров Украины.

Справка. Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и длине линий в Украине. В год перевозит более 280 млн пассажиров. Метрополитен действует с 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 38,7 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 30 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.