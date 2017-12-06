06.12.2017 13:41

На Алексеевке началось строительство тоннелей к будущему электродепо (ФОТО)

На Алексеевской линии Харьковского метрополитена, за ст. м. «Победа», начали строить тоннели к электродепо, которое будет расположено в районе Окружной дороги.



city.kharkov.ua

Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, в настоящее время все работы ведутся за счет средств бюджета города. До конца этого года планируется освоить 15 млн грн, в 2018 году - 80 млн грн. А электродепо будут строить уже за счет кредитных средств европейских банков.

«По моей информации, 18 декабря Президент Украины Петр Порошенко подпишет кредитное соглашение между государством и Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. После этого в Харькове состоится подписание кредитного соглашения городским головой Геннадием Кернесом. Таким образом, мы получим финансовые ресурсы на строительство станций метро «Державинская» и «Одесская», электродепо и нового подвижного состава», - сообщил Игорь Терехов во время выездного совещания.

Сейчас на месте строительства - в самом конце пр. Людвига Свободы - ведутся работы по забивке свай и разработке котлована.

«Мы идем по графику, никаких проблем нет. Для объезда этого участка была обустроена параллельная дорога, по которой с завтрашнего дня начнет ездить транспорт. Поскольку тоннели будут строиться открытым способом, то здесь предусмотрены все необходимые меры безопасности, в том числе и для проезда ночью. Закончить строительство тоннелей планируем ко Дню города в следующем году», - сообщил Игорь Терехов.

Как рассказала директор КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» Наталья Линник, сейчас на стройке работают около 50 человек, и их количество после Нового года увеличится вдвое.

«Строительство никак не влияет на работу метро. Многие работы ведутся ночью, после отключения напряжения. Общая длина перегонных тоннелей составит 750 метров, из которых две трети будут проходить за Окружной дорогой. В конце тоннелей, на территории около 8 гектаров, как раз и будет строиться электродепо, рассчитанное на 100 вагонов. Строительство депо будет длиться три года», - отметила Наталья Линник.