27.08.2018 18:53

Выделена первая сумма на выкуп недвижимости в зоне строительства метро

На выкуп объектов недвижимого имущества, расположенного на территории участка будущего строительства метро от ст. м. «Метростроителей» до ст. м. «Одесская», из городского бюджета выделена первая сумма в размере 23,5 млн грн.



// city.kharkov.ua

Эти средства будут предоставлены в качестве компенсации собственникам квартир в трех жилых домах на пр. Гагарина, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Люди понимают, что проект по развитию метрополитена важен для Харькова. Практически все они с пониманием откликнулись на переговорный процесс и добровольно заключат договоры, по которым горсовет выкупит у них объекты недвижимости и предоставит деньги на покупку других объектов. Всем, кому необходимо, мы окажем содействие при переезде, поможем с устройством детей в новые школы, детсады», - отметил Игорь Терехов.



Он также напомнил, что при оценке недвижимости была проведена кропотливая работа, Фонд госимущества определил оценщика, который потом оценил все объекты.



«Мы тщательно отнеслись к этому моменту, чтобы избежать упреков в нерациональности использования бюджетных средств. Переговорный процесс с другими собственниками недвижимости продолжится, и мы будем выделять необходимые суммы», - подчеркнул первый вице-мэр.



По его словам, при благополучном развитии событий строительство метрополитена может стартовать уже в начале следующего года.