23.01.2018 16:47

ШЕП снова идет в наступление?

И снова на горизонте появились де-юре «волонтеры, патриоты, добровольцы и спасатели животных», де-факто представители религиозного культа - адепты секты «Школа Единого Принципа».



// Facebook

Активисты указанной организации, которая действует в Украине под предводительством Ольги Асауляк, а в Харькове – Марины Зверевой, на сегодня продолжают действовать под видом разнообразных общественных и религиозных организаций (Общественная организация «Єдність - Харків», «Служба порятунку тварин», небезызвестная и, фактически, прекратившая свою активность «Громадська варта Харків» и т.д.).



В чем проявляется их активность? В первую очередь, им нужно увеличивать количество своих приверженцев, во вторую, получать от них деньги, в том числе, и мошенническим путем.



Вместе с тем, как говорится, «красиво жить не запретишь», а руководители ШЕПа в своих желаниях границ не имеют. Поэтому, схемы для получения финансовых потоков на их личные нужды постоянно должны работать.



К примеру, под прикрытием псевдоорганизации «Служба спасения животных», представители которой самовольно захватили участок земли в центре города по ул. Зерновой возле станции метро «Научная» и которую активно использует руководитель ШЕП Марина Зверева, только с начала 2018 года мошенническим путем регулярно собираются различные суммы денег «на нужды животных» (отдельные достигают суммы в 300 долларов США). Для этого адептами ШЕПа активно используется всемирная сеть Інтернет (в частности, социальная сеть Facebook).



Также, не брезгует руководство ШЕП и стандартными «сектантскими» методами побора денежных средств со своих наиболее верных адептов. С этой целью Ольга Асауляк регулярно проводит лекции в различных городах Украины. В среднем, каждый адепт за порцию отборной «лапши» от гуру-Асауляк платит несколько сотен долларов. Проведение подобного мероприятия планируется также в г. Харькове 16-18 февраля текущего года.



Как удалось узнать, еще с прошлого года представители ШЕП пытаються арендовать в Харькове помещение для проведения своих мероприятий. Вот только в тех местах, где они проводили свои «медицинские» и «образовательные» семинары, а также «творческие встречи» их видеть почему то уже не хотят. И как вы думаете почему?



Да просто никто не желает связываться с этими уже известными в Харькове аферистами - постоянным источником проблем и скандалов. Вот и приходится им арендовать помещения для выступлений Ольги Асауляк на «левых» людей и организации «однодневки».



Особо хочется обратиться к тем гражданам, которые всё же попались в сети лже-пророков Ольги Асауляк. Не стоит воспринимать их сладкие пафосные речи о смысле жизни и бытии как истину в последней инстанции. Во все времена лидеры сект обещали своим последователям манну небесную в виде избавления от грехов, страданий, печалей и невзгод. Как показывает практика, адепты секты это винтики и инструменты для достижения её лидерами своих, зачастую, корыстных целей. Любая секта это Левиафан, задача которого перемолоть и пережевать человека. В нашем случае, ШЕП – типичная секта с явными признаками тоталитарной организации, главной целью которой было есть и будет заработок денег для ее руководителей. Люди для Ольги Асауляк, Марины Зверевой и других подобных аферистов - это средство, а не самоцель. Жаль тех, кто регулярно отдает им свои, нажитые тяжким трудом, часто последние сбережения ради призрачных обещаний узнать о «законах вселенной» и исцелиться от всех болезней.



Также, вызывает крайнее возмущение то, что своей показной псевдоволонтёрской деятельностью, ШЕПовцы дискредитируют настоящих, неподдельных волонтёров и патриотов, которые вот уже пятый год несут на своих плечах нелёгкое бремя войны. И, заметьте, делают это не ради славы и, тем более, не с целью получения прибыли, а просто потому, что любят свою Родину и являются настоящими людьми, людьми с большой буквы. Можно ли так называть аферистов из ШЕП - решать Вам самим.