18.05.2017 06:00

Международный день вышиванки: события 18 мая

Вышивка считается оберегом негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.



// vk.com

Ежегодно в третий четверг мая отмечается Международный день вышиванки.



В 2006 году одна из студенток факультета истории Черновицкого национального университета предложила отпраздновать Международный день вышиванки. Студентку вдохновил ее знакомый, который всегда надевал рубашку. В 2006 году в вышиванки оделись несколько студентов и преподавателей университета.



В следующем году праздник вышиванки отмечался лишь в Черновицком национальном университете, однако уже через год он распространился на все учебные заведения Украины.



В 2014 году был конкурс на лучшее фото семьи в вышиванках. В 2015 году было положено начало акции «Подари вышиванку защитнику», в ходе которой вышиванки были переданы бойцам, которые принимали участие в боевых действиях на Востоке Украины. Акция приобрела мировых масштабов. В ней приняли участие примерно пятьдесят стран по всему миру.



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Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник.



Международный день музеев появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. И с 1978 года этот день отмечается ежегодно более чем в 150 странах.



В праздник многие музеи в разных странах мира открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения. Нередко к этому важному культурному событию приурочено и проведение тематических фестивалей, самый знаменитый из которых - «Ночь музеев», ставший в последние годы очень популярным. Он проводится во многих городах мира, как правило, в ночь с субботы на воскресенье, ближайшую к 18 мая.



В этом году харьковские музеи, галереи и выставочные залы ждут посетителей на Ночь 20 мая.



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18 мая решением Верховного Совета Крыма в 1994 г. установлен как День памяти жертв депортации народов Крыма. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, немцев, армян, болгар, греков и других народов, населяющих Крым.



Также в этот день...



В 1048 году родился Омар Хайям, персидский и таджикский поэт, математик, философ. Его рубаи (четверостишья) пользуются всемирной популярностью.



1850 – родился Оливер Хевисайд, английский математик, физик, предсказавший существование ионосферы – верхних слоев атмосферы Земли, отражающих электромагнитные волны. За свои заслуги в 1891 году Хевисайд стал членом Лондонского королевского общества – высшего научного учреждения Великобритании.



1921 – В Харькове на базе академии теоретических знаний был образован институт народного образования. Будущий педагогический.



1923 – французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера.



1927 – американская кинозвезда Норма Талмадж случайно оставила отпечаток своей ноги на участке незастывшего асфальта на бульваре в Лос-Анджелесе, что натолкнуло предприимчивых людей на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд.



1953 – американская летчица Жаклин Кохран стала первой в мире женщиной, преодолевшей на самолете звуковой барьер.



1955 – родился Юнь-Фат Чоу, китайско-американский актер («Пуленепробиваемый монах», «Анна и король», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»).



1958 – на Втором Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» получил советский фильм «Летят журавли». Среди конкурентов были работы выдающихся мастеров мирового кино Пьетро Джерми, Хуана Антонио Бардема, Ингмара Бергмана, Жака Тати. Татьяна Самойлова, сыгравшая главную роль в фильме, и американская актриса Джейн Мэнсфилд стали главными звездами фестиваля.



1961 – в Украине установлены литературные премии имени Тараса Шевченко.



1962 – родилась Сандра (Сандра Лауэр), немецкая поп-певица. В начале своей карьеры выступала в трио Arabesque. Потом взлетела еще выше с песенкой «Мария Магдалена».



1972 – авиакатастрофа самолёта Ан-10А авиакомпании Аэрофлот, совершавшего рейс Москва (Внуково) – Харьков. В 10:39 самолёт произвёл взлёт из аэропорта Внуково. Полёт проходил при благоприятных метеоусловиях. В 11:44 на подлёте к аэропорту Харькова экипаж подтвердил диспетчеру полученное указание на снижение до высоты 1500 м в район 3-го разворота, посадочный курс 263°, и это был последний сеанс связи с самолётом. В 11:53 метка самолёта исчезла с экрана радара. Во время снижения с высоты 4500 до 1500 м на высоте 1700 началось разрушение самолёта. Обломки самолёта были обнаружены в 20 км от аэродрома, в районе между с. Борщевая и с. Русская Лозовая Дергачёвского района Харьковской области. В авиакатастрофе погибло 122 человека, в том числе известный артист (пародист) Виктор Чистяков.



1997 – ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 года (мировой рекорд).



1999 – правительство Канады после годовых дискуссий заявил, что он не будет регулировать и контролировать Интернет в стране.



2005 – ратификацией Оттавской конвенции Украина окончательно обязалась избавиться пятого крупнейшего арсенала противопехотных мин в мире.



Именины отмечают: Адриан, Иван, Ирина, Михей, Яков.