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05.09.2018  09:40   

Сборы резервистов на Харьковщине проинспектировал Командующий Сухопутных войск ВСУ (ФОТО)

Генерал-полковник Сергей Попко посетил учебные сборы с военнообязанными оперативного резерва второй очереди.


// ХОГА

Напомним, с 28 августа по 6 сентября на Харьковщине проходят учебные сборы отрядов территориальной обороны.

Учения с таким большим количеством военнообязанных одновременно до сих пор в области еще не проводились. Поэтому к организации занятий привлекли как можно больше армейцев с боевым опытом или опытом участия в миротворческих операциях.

На нескольких учебных местах бойцы учатся нести службу на блокпостах, охранять стратегические объекты, оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях, выявлять и обезвреживать взрывоопасные предметы, защищать расположения подразделения от нападения вражеских диверсионных групп и тому подобное.

Генерал-полковник Сергей Попко высоко оценил вклад Харьковской области в укрепление обороноспособности Украины, а также в создание реально функционирующей системы территориальной обороны.

«В этом году мы перешли к новой системе территориальной обороны - от отдельных подразделений к бригадной структуре. Это очень важный и необходимый шаг. Ведь, как показали прошедшие годы вооруженной агрессии противника, существует опасность и в тылу. Поэтому наряду с выполнением задач боевыми частями на фронте бригады территориальной обороны будут обеспечивать жизнедеятельность и функционирование органов государственной власти, охрану важных объектов инфраструктуры, сопровождение военных колонн, грузов и тому подобное. На них возлагается важная ответственность, которая дает возможность не отвлекать боевые подразделения от выполнения своих основных задач», - отметил генерал-полковник.

Общаясь с руководителями учебных сборов, Командующий Сухопутных войск ВС Украины акцентировал на активном использовании опыта участия Вооруженных сил Украины в проведении антитеррористической операции и в составе объединенных сил на Донбассе. Также он отметил необходимость привлечения различного рода имитационных средств, чтобы условия обучения максимально приблизить к боевым.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  военные сборы, резервисты, харьков
 
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