04.10.2019 16:26

Жёсткие нормы нового закона о призыве ощутят на себе сотни харьковчан – военком Харьковщины

Верховная Рада 3 октября во втором чтении приняла внесение изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», которые касаются некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы.



ФОТО ://khovk.org/

Полтысячи призывников Харьковщины, которым весной 2019 года прислали повестки, так и не явились в военкоматы. Об этом сообщил военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин. Все 505 нарушителей получили уже новые повестки, но не в военкоматы, а в суды. Их, по закону, привлекут к административной ответственности.

А вот 71 призывника ждет уголовная ответственность. Четверо из них получили приговор: от 1 до 2 лет условного срока лишения свободы.

Относительно других ведется досудебное следствие.

Напомним, с 1 октября стартовал осенний призыв. В ряды Вооруженных Сил Украины планируют отправить 1,3 тысячи парней из Харьковской области. Осенняя призывная кампания завершится в декабре .