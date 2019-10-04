Жёсткие нормы нового закона о призыве ощутят на себе сотни харьковчан – военком Харьковщины

Верховная Рада 3 октября во втором чтении приняла внесение изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», которые касаются некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы.
Полтысячи призывников Харьковщины, которым весной 2019 года прислали повестки, так и не явились в военкоматы. Об этом сообщил военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин. Все 505 нарушителей получили уже новые повестки, но не в военкоматы, а в суды. Их, по закону, привлекут к административной ответственности.
А вот 71 призывника ждет уголовная ответственность. Четверо из них получили приговор: от 1 до 2 лет условного срока лишения свободы.
Относительно других ведется досудебное следствие.
Напомним, с 1 октября стартовал осенний призыв. В ряды Вооруженных Сил Украины планируют отправить 1,3 тысячи парней из Харьковской области. Осенняя призывная кампания завершится в декабре .
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Первая половина дня в Харькове будет ясной. После обеда шквальный вечер принесет тучи. Кратковременный небольшой дождь, местами с градом, к вечеру станет сильнее.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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