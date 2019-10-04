Главная Новости Армия Жёсткие нормы нового закона о призыве ощутят на себе сотни харьковчан – военком Харьковщины
04.10.2019  16:26   

Жёсткие нормы нового закона о призыве ощутят на себе сотни харьковчан – военком Харьковщины

Верховная Рада 3 октября во втором чтении приняла внесение изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», которые касаются некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы.


ФОТО ://khovk.org/

Полтысячи призывников Харьковщины, которым весной 2019 года прислали повестки, так и не явились в военкоматы. Об этом сообщил военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин. Все 505 нарушителей получили уже новые повестки, но не в военкоматы, а в суды. Их, по закону, привлекут к административной ответственности.

А вот 71 призывника ждет уголовная ответственность. Четверо из них получили приговор: от 1 до 2 лет условного срока лишения свободы.

Относительно других ведется досудебное следствие.

Напомним, с 1 октября стартовал осенний призыв. В ряды Вооруженных Сил Украины планируют отправить 1,3 тысячи парней из Харьковской области. Осенняя призывная кампания завершится в декабре .

Источник:   ГХ
 Тэги:  армия, призыв, военком, харьков, калгушкин, дезертир
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.09 Армия В современном мире не стоит вопрос нужна ли женщина армии, актуальным является вопрос, как привлечь к военной службе лучших харьковчанок 18.07 Армия Контрактницы ВС из Харькова пошли на гендерный рекорд 18.06 Армия Под Харьковом прошли командно-штабные учения механизированной бригады с участием авиации (ФОТО)
 
 

Видео

Харківські поліцейські дають поради, як не стати жертвою ґвалтівника. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 