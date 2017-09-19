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19.09.2017  13:37   

У харьковских патрульных - новый руководитель

С сегодняшнего дня временно исполняющим обязанности начальника Управления патрульной полиции в городе Харькове назначен старший лейтенант полиции Алексей Николаев.


kharkivpolice
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова. До этого Николаев работал заместителем начальника харьковских патрульных.
 
Экс-начальник управления Вадим Лисничук успешно прошел отбор на должность руководителя Полицейской академии Украины.
 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  руководитель, полиция, харьков
 
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