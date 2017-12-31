31.12.2017 14:59

Захват «Укрпочты»: Владимир Безух проведет два месяцва в СИЗО

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для Владимира Безуха, захватившего заложников в здании «Укрпочты».



// mediaport.ua

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без определения залога.

Напомним, 30 декабря около 14.40 поступило сообщение, что на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный в маске захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. В заложниках у мужчины находилось 9 человек, в том числе двое детей. Операция по освобождению заложников продолжалась до восьми часов вечера, злоумышленник был задержан.