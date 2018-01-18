18.01.2018 17:50

Суд взял под стражу 18-летнего подозреваемого в смертельном ДТП на Салтовке (ФОТО)

Киевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры Харьковской области и избрал для 18-летнего парня - подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть и заведомо оставлении без помощи пострадавшего (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.



khar.gp.gov.ua

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, происшествие случилось 17 января текущего года на улице Салтовское шоссе в районе 8-го хлебозавода. Около 15 часов автомобиль «TOYOTA CAMRY» насмерть сбил 17-летнего парня, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Водитель даже не остановился. Машина скрылась с места происшествия.

Автомобиль и водителя нашли через несколько часов после ДТП.

Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз.

Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве. Максимальная санкция статей предусматривает 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

ФОТО:ПРОКУРАТУРА