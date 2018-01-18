Суд взял под стражу 18-летнего подозреваемого в смертельном ДТП на Салтовке (ФОТО)

Киевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры Харьковской области и избрал для 18-летнего парня - подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть и заведомо оставлении без помощи пострадавшего (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
После ночного снегопада существенных осадков синоптики не обещают. Будет ветрено, с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажн.:
давл.:
ветер: