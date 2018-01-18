Главная Новости Власть Суд взял под стражу 18-летнего подозреваемого в смертельном ДТП на Салтовке (ФОТО)
18.01.2018  17:50   

Суд взял под стражу 18-летнего подозреваемого в смертельном ДТП на Салтовке (ФОТО)

Киевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры Харьковской области и избрал для 18-летнего парня - подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть и заведомо оставлении без помощи пострадавшего (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.


khar.gp.gov.ua
Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, происшествие случилось 17 января текущего года на улице Салтовское шоссе в районе 8-го хлебозавода. Около 15 часов автомобиль «TOYOTA CAMRY» насмерть сбил 17-летнего парня, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Водитель даже не остановился. Машина скрылась с места происшествия.
 
Автомобиль и водителя нашли через несколько часов после ДТП.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз.
 
Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве. Максимальная санкция статей предусматривает 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
 
 
 
 
ФОТО:ПРОКУРАТУРА
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  дтп, авария, харьков, суд, прокуратура
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.01 Криминал и происшествия В ДТП на Харьковщине погибла женщина, еще 7 человек получили травмы (ФОТО) 18.01 Криминал и происшествия На Павловом Поле столкнулись Volkswagen и Daewoo 18.01 Криминал и происшествия Две иномарки не поделили дорогу возле «Познани»
 
 

Видео

Год промышленного развития и международной деятельности. Юлия Светличная подвела итоги работы в 2017 году
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 