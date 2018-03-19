19.03.2018 12:01

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 19 марта, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



// dozor.kharkov.ua

Заседание суда, в котором взяли недельный перерыв, назначено на 11:00 часов.



Сегодня в Киевском райсуде Полтавы должны приступить к изучению уже 11-го тома материалов уголовного дела.

На прошлом заседании все участники процесса смогли ознакомиться с материалами 9-го и 10-го томов, собранными представителями гособвинения на стадии досудебного расследования. Всего генпрокуратура намерена представить суду 13 томов документов.



Как и на предыдущих заседаниях по делу харьковского городского головы, ситуация вокруг здания суда спокойная. Без митингов и оцепления.



Геннадий Кернес со своими охранниками – Евгением Смицким и Виталием Блинником, которые также проходят по делу как подозреваемые, уже прибыли в Киевский райсуд. Также присутствует часть адвокатов стороны защиты.

На сегодняшнем заседании присутствуют оба потерпевшие: Сергей Ряполов и Александр Кутянин.

Началось заседание суда.

11.31 В суде приступили к рассмотрению 11 тома. Материалы оглашают всем участникам процесса.



В материалах имеет место служебное расследование. Адвокат Г. Кернеса Юлия Плетнева протестует, утверждая, что ряд документов был получен с нарушением УПК.

Также в материалах 11-го тома фигурируют ходатайства, письма следователей. Адвокаты Геннадия Кернеса обращают внимание суда на то, что ряд документов, в частности копии, без подписей и не заверены.

Во время заседания выяснилось, что в 11-м томе есть ходатайство Зелькиной (адвоката потерпевших) . В нем защитница просит провести ряд перекрестных допросов, в частности Ряполова и Болюха, поскольку расхождений в показаниях не было. Следственный судья в ходатайстве отказал.