18.05.2018 14:58

Геннадий Кернес: И опять мы лучшие в Европе!

В третий раз за последние пять лет Харьков получил награду от специализированного издания Financial Times, журнала fDi Magazine.



// Facebook

Об этом Харьковский городской голова написал на своей странице в Facebook.

«Главный редактор этого журнала Кортни Фингар вручила мне как мэру города, а значит, всем харьковчанам, диплом, свидетельствующий, что Харьков – «Лучший большой европейский город в категории экономическая эффективность», – написал Геннадий Кернес.

«Будем и дальше развивать наш любимый город!», – продолжил харьковский мэр.

Напомним, главный редактор «fDi Magazine» (специздания «Financial Times») Кортни Фингар высоко оценила работу Регионального центра услуг.



