Геннадий Кернес: И опять мы лучшие в Европе!

В третий раз за последние пять лет Харьков получил награду от специализированного издания Financial Times, журнала fDi Magazine.
Об этом Харьковский городской голова написал на своей странице в Facebook.
«Главный редактор этого журнала Кортни Фингар вручила мне как мэру города, а значит, всем харьковчанам, диплом, свидетельствующий, что Харьков – «Лучший большой европейский город в категории экономическая эффективность», – написал Геннадий Кернес.
«Будем и дальше развивать наш любимый город!», – продолжил харьковский мэр.
Напомним, главный редактор «fDi Magazine» (специздания «Financial Times») Кортни Фингар высоко оценила работу Регионального центра услуг.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
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