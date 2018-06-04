04.06.2018 11:19

Геннадий Кернес: Я не согласен, чтобы дело закрыли в связи с истечением сроков давности

Мэр Харькова рассказал, на каком этапе сейчас находится дело, которое слушается в Киевском райсуде Полтавы.



// city.kharkov.ua

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес рассказал 2 июня в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK.



По словам мэра, представители Генпрокуратуры сами заявляют о том, что в ближайшее время это дело будет закрыто в связи с истечением сроков давности.



«Но это не реабилитирующие статьи, и я не согласен, что по срокам давности это дело должно быть закрыто. Я согласен, чтобы это дело было рассмотрено всесторонне, всеобъективно и принято решение со всех сторон», - отметил гость программы.



Более того, добавил Геннадий Кернес, по этому делу еще не допросили свидетелей защиты, не было прений и так далее.



«Даже если проанализировать прошлый понедельник (21 мая – прим. ред.), я приехал в суд в 11:00. В 11:49 я зашел в зал суда, а уже 11:58 я вышел из него. Суд перенесли на 29 мая. Вот вам и процесс», - акцентировал мэр Харькова.