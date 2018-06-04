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04.06.2018  16:29   

Геннадий Кернес: В деле о покушении меня ни разу не опросили

Мэр Харькова прокомментировал, как расследуется дело о покушении на него.


// city.kharkov.ua

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес рассказал 2 июня в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK.

«Я не хочу себя приравнивать к Шеремету, или к другим людям, которые погибли от рук разных профессионалов, но хочу сказать, что не может быть такого, когда раскрывается дело о покушении Геращенко заранее, дело покушения на Мосийчука по горячим следам, раскрывается дело в отношении Авакова. Но, когда доходит дело до уровня друга Кернеса, или самого Кернеса, то «а зачем нам? Пусть разбираются, как хотят». Убьют – убьют, выживет – выживет, им какая разница», – сказал он.

«Вот прошло четыре года и я вам могу сказать, что меня ни разу не опросили. Ни разу!», - заявил мэр Харькова.

Кернес добавил, что даже пулю, которой в него стреляли во время покушения, он искал собственными силами.

«Я даже пулю, которая прошила меня и потом отлетела на 28 метров, искал своими силами. То есть помогал искать тем сотрудникам, которые ее нашли. На одной из последних операций у меня достали кусочек осколка пули, я привез его из Израаиля, чтобы сверить, тот ли это материал. Но до сих пор не знаю ответ», - подытожил Геннадий Кернес.

Тэги:  кернес, интервью, суд, харьков
 
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