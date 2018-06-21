Количество пострадавших после погрома в горсовете выросло вдвое

21 июня госпитализированы еще две сотрудницы Харьковского горсовета.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.
«Сегодня госпитализированы еще две сотрудницы городского совета. У обеих женщин - проблемы с дыхательными путями после визита господ с газовыми баллончиками и дымовыми шашками. Еще несколько сотрудников отпросились на сегодня в связи с плохим самочувствием», – написал он. Напомним, 20 июня госпитализированы две женщины 45 и 51 лет с предварительным диагнозом отравление.
У Руденко сломан палец на руке и на него наложен гипс, добавил Сидоренко.
По его словам, девять портретов градоначальников прошлых лет уничтожены полностью.
Директор департамента уточнил, что вчера от фракции «Відродження» и от сотрудников мэрии были поданы заявления в полицию.
Звезды обещают хороший день для того, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Дневной максимум – 30 градусов тепла.
21 июня в 12 часов 7 минут наступит астрономическое лето.
влажн.:
давл.:
ветер: