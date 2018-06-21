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21.06.2018  12:53   

Количество пострадавших после погрома в горсовете выросло вдвое

21 июня госпитализированы еще две сотрудницы Харьковского горсовета.


// Городской Дозор

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

«Сегодня госпитализированы еще две сотрудницы городского совета. У обеих женщин - проблемы с дыхательными путями после визита господ с газовыми баллончиками и дымовыми шашками. Еще несколько сотрудников отпросились на сегодня в связи с плохим самочувствием», – написал он. Напомним, 20 июня госпитализированы две женщины 45 и 51 лет с предварительным диагнозом отравление.

У Руденко сломан палец на руке и на него наложен гипс, добавил Сидоренко.

По его словам, девять портретов градоначальников прошлых лет уничтожены полностью.

Директор департамента уточнил, что вчера от фракции «Відродження» и от сотрудников мэрии были поданы заявления в полицию.

Тэги:  погром, сессия, сидоренко, харьков
 
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