Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Это наша общая победа
22.06.2018  13:46   

Геннадий Кернес: Это наша общая победа

Харьковский городской голова Геннадий Кернес прокомментировал победу Харькова в ежегодном рейтинге комфортности городов, составленном журналом «Фокус».


//robinzon.tv

«Пока прокуратура и СБУ давят и давят на работников горсовета и на директоров коммунальных предприятий, Харьков продолжает идти вперед и развиваться.

Очередная победа во всеукраинском рейтинге.

Харьковчане, это наша общая с вами победа. И обещаю - не последняя)))», – написал Геннадий Кернес на своей странице в Фейсбук.

Напомним, Харьков занял первое место в ежегодном рейтинге комфортности городов, составленном журналом «Фокус».

Тэги:  кернес, рейтинг, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.06 Власть Геннадий Кернес провел личный прием на «Харьковводоканале» 21.06 Власть Геннадий Кернес: Вчерашний погром мало был похож на хулиганство 21.06 Власть Геннадий Кернес: Мы повысим надежность работы очистных сооружений города
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием на КП "Харьковводоканал"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 