22.06.2018 13:46

Геннадий Кернес: Это наша общая победа

Харьковский городской голова Геннадий Кернес прокомментировал победу Харькова в ежегодном рейтинге комфортности городов, составленном журналом «Фокус».



//robinzon.tv

«Пока прокуратура и СБУ давят и давят на работников горсовета и на директоров коммунальных предприятий, Харьков продолжает идти вперед и развиваться.



Очередная победа во всеукраинском рейтинге.



Харьковчане, это наша общая с вами победа. И обещаю - не последняя)))», – написал Геннадий Кернес на своей странице в Фейсбук.

Напомним, Харьков занял первое место в ежегодном рейтинге комфортности городов, составленном журналом «Фокус».