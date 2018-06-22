Геннадий Кернес: Это наша общая победа

Харьковский городской голова Геннадий Кернес прокомментировал победу Харькова в ежегодном рейтинге комфортности городов, составленном журналом «Фокус».
«Пока прокуратура и СБУ давят и давят на работников горсовета и на директоров коммунальных предприятий, Харьков продолжает идти вперед и развиваться.
Очередная победа во всеукраинском рейтинге.
Харьковчане, это наша общая с вами победа. И обещаю - не последняя)))», – написал Геннадий Кернес на своей странице в Фейсбук.
Напомним, Харьков занял первое место в ежегодном рейтинге комфортности городов, составленном журналом «Фокус».
Если вы хотите провести сегодняшний день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности не браться за большие и, тем более, ответственные дела.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и так будет до самого вечера. Без осадков. Дневной максимум – 32 градуса тепла
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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