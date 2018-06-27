27.06.2018 10:06

Подозреваемый в двойном убийстве на Салтовке будет ждать суда в тюрьме

Киевский районный суд. Харькова по требованию прокуратуры области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога мужчине, подозреваемому в двойном убийстве и покушении на убийствою



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Напомним, тела погибших 40-летних мужчины и женщины обнаружили в их квартире на ул. Академика Павлова в Харькове в воскресенье, 24 июня.



По предварительным данным, расстрелял супругов и ранил их 12-летнего ребенка 42-летний бизнесмен, с которым дружил глава семьи.



Правоохранителей на место происшествия вызвали соседи погибших. Они же и сообщили возможном причастном к совершению преступления, а также указали данные машины, на которой уехал мужчина.



Задержали подозреваемого через несколько часов. В его машине обнаружили огнестрельное оружие и 200 тысяч долларов.



Сейчас мотивы совершения преступления устанавливаются следствием.



Жизни раненой девочки на данный момент ничего не угрожает.