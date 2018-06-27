Главная Новости Власть Подозреваемый в двойном убийстве на Салтовке будет ждать суда в тюрьме
27.06.2018  10:06   

Подозреваемый в двойном убийстве на Салтовке будет ждать суда в тюрьме

Киевский районный суд. Харькова по требованию прокуратуры области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога мужчине, подозреваемому в двойном убийстве и покушении на убийствою


// Facebook

Напомним, тела погибших 40-летних мужчины и женщины обнаружили в их квартире на ул. Академика Павлова в Харькове в воскресенье, 24 июня.
 
По предварительным данным, расстрелял супругов и ранил их 12-летнего ребенка 42-летний бизнесмен, с которым дружил глава семьи.

Правоохранителей на место происшествия вызвали соседи погибших. Они же и сообщили возможном причастном к совершению преступления, а также указали данные машины, на которой уехал мужчина.
 
Задержали подозреваемого через несколько часов. В его машине обнаружили огнестрельное оружие и 200 тысяч долларов.
 
Сейчас мотивы совершения преступления устанавливаются следствием.
 
Жизни раненой девочки на данный момент ничего не угрожает.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.06 Власть Угловное дело против Цибульник – продолжение давления на сотрудников мэрии и директоров коммунальных предприятий, – Юрий Сидоренко 19.06 Власть Суд взял под стражу водителя, сбившего насмерть 7-летнего ребенка 19.06 Власть Прокуратура обнаружила систематическую неуплату аренды земли. В суд направлены иски более чем на 1 миллион гривен
 
 

Видео

В деле Кернеса прокуроры заявили про повторный отвод судьи. Судья отклонил заявления, назвав это злоупотреблением
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 