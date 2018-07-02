Главная Новости Власть Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)
02.07.2018  11:37   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 2 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// dozor.kharkov.ua

Ситуация вокруг здания суда спокойная. Без оцепления и каких-либо митингов.

10.40 На данный момент уже приехала часть адвокатов Геннадия Кернеса.

На прошлом заседании суда, которое состоялось неделю назад, судья Андрей Антонов принял решение закончить стадию рассмотрения доказательств и перейти к дебатам.

Как выяснилось, судья Антонов сейчас в отпуске.

11.02 В Полтаву прибыли охранники Геннадия Кернеса – Евгений Смицкий и Виталий Блинник, которые проходят по делу. Геннадий Кернес на заседание не приехал по состоянию здоровья.

Также в зале суда присутствуют представители ОБСЕ.

Ни представители Генпрокуратуры, ни потерпевшие, ни их адвокаты в суд не явились.

По мнению адвоката Геннадия Кернеса, Андрея Цыганкова, происходит саботирование судебного процесса.
 
«Неявка сотрудников прокуратуры и потерпевших – это забастовка за государственный счёт», – заявил Андрей Цыганков.

По информации адвокатов Геннадия Кернеса, судья Антонов находится в здании суда.
 
Участники процесса, которые приехали в Полтаву, ожидают судебного заседания. Однако дебаты по делу в связи с неявкой остальных участников процесса сегодня точно не состоятся.
 
Как подчеркнул адвокат Геннадия Кернеса Александр Русин, сотрудники прокуратуры совместно с потерпевшими и их адвокатами в сговоре. Они целенаправленно сорвали сегодняшнее заседание суда. Защита Кернеса расценивает это как затягивание и саботирование судебного процесса.

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Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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