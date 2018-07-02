02.07.2018 11:37

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 2 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



// dozor.kharkov.ua

Ситуация вокруг здания суда спокойная. Без оцепления и каких-либо митингов.



10.40 На данный момент уже приехала часть адвокатов Геннадия Кернеса.



На прошлом заседании суда, которое состоялось неделю назад, судья Андрей Антонов принял решение закончить стадию рассмотрения доказательств и перейти к дебатам.

Как выяснилось, судья Антонов сейчас в отпуске.



11.02 В Полтаву прибыли охранники Геннадия Кернеса – Евгений Смицкий и Виталий Блинник, которые проходят по делу. Геннадий Кернес на заседание не приехал по состоянию здоровья.



Также в зале суда присутствуют представители ОБСЕ.



Ни представители Генпрокуратуры, ни потерпевшие, ни их адвокаты в суд не явились.



По мнению адвоката Геннадия Кернеса, Андрея Цыганкова, происходит саботирование судебного процесса.

«Неявка сотрудников прокуратуры и потерпевших – это забастовка за государственный счёт», – заявил Андрей Цыганков.



По информации адвокатов Геннадия Кернеса, судья Антонов находится в здании суда.

Участники процесса, которые приехали в Полтаву, ожидают судебного заседания. Однако дебаты по делу в связи с неявкой остальных участников процесса сегодня точно не состоятся.

Как подчеркнул адвокат Геннадия Кернеса Александр Русин, сотрудники прокуратуры совместно с потерпевшими и их адвокатами в сговоре. Они целенаправленно сорвали сегодняшнее заседание суда. Защита Кернеса расценивает это как затягивание и саботирование судебного процесса.