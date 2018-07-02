Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 2 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Ситуация вокруг здания суда спокойная. Без оцепления и каких-либо митингов.
10.40 На данный момент уже приехала часть адвокатов Геннадия Кернеса.
На прошлом заседании суда, которое состоялось неделю назад, судья Андрей Антонов принял решение закончить стадию рассмотрения доказательств и перейти к дебатам.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
День будет облачным – с самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
2 июля отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
влажн.:
давл.:
ветер: