10.07.2018 10:54

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

Во вторник, 10 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



// dozor.kharkov.ua

В 10.30 должны рассмотреть заявление об отводе судьи Андрея Антонова, присланное в канцелярию суда адвокатом Татьяной Зелькиной.

Заявление будет рассматривать судья Кулиш.



В данном судебном процессе заявление об отводе судьи подается уже третий раз.



На данный момент возле Киевского райсуда Полтавы спокойно. Без оцепления и каких-либо митингов.

В Полтаву уже прибыли Геннадий Кернес со своими охранниками, которые проходят по делу как подозреваемые.



Также здесь присутствуют защитники городского головы.

10.50 В зал зашёл судья Кулиш,



Прокуроров, потерпевших и их защитников нет.



В зале рассматривается заявление Зелькиной об отводе судьи Антонова.

Также Зелькина подала заявление, что в связи с занятостью не может участвовать в судебном процессе ранее чем с 15 июля.

Адвокат Геннадия Кернеса обращает внимание, что представитель потерпевших уже шестой раз не является на заседание.