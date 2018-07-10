Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

Во вторник, 10 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
В 10.30 должны рассмотреть заявление об отводе судьи Андрея Антонова, присланное в канцелярию суда адвокатом Татьяной Зелькиной.
Заявление будет рассматривать судья Кулиш.
В данном судебном процессе заявление об отводе судьи подается уже третий раз.
На данный момент возле Киевского райсуда Полтавы спокойно. Без оцепления и каких-либо митингов.
В Полтаву уже прибыли Геннадий Кернес со своими охранниками, которые проходят по делу как подозреваемые.
Также здесь присутствуют защитники городского головы.
10.50 В зал зашёл судья Кулиш,
Прокуроров, потерпевших и их защитников нет.
В зале рассматривается заявление Зелькиной об отводе судьи Антонова.
Также Зелькина подала заявление, что в связи с занятостью не может участвовать в судебном процессе ранее чем с 15 июля.
Адвокат Геннадия Кернеса обращает внимание, что представитель потерпевших уже шестой раз не является на заседание.
На протяжении дня может неоднократно меняться настроение, впрочем, придавать большое значение эмоциям не стоит – едва ли они будут чересчур глубоки.
Жара прочно обосновалась в Харькове. Первая половина дня будет ясной, после обеда появятся облака. Без осадков.
140 лет назад в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток.
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