Главная Новости Власть Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)
10.07.2018  10:54   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

Во вторник, 10 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// dozor.kharkov.ua

В 10.30 должны рассмотреть заявление об отводе судьи Андрея Антонова, присланное в канцелярию суда адвокатом Татьяной Зелькиной.

Заявление будет рассматривать судья Кулиш.  

В данном судебном процессе заявление  об отводе судьи подается уже третий раз.

На данный момент возле Киевского райсуда Полтавы спокойно. Без оцепления и каких-либо митингов.

В Полтаву уже прибыли Геннадий Кернес со своими охранниками, которые проходят по делу как подозреваемые.

Также здесь присутствуют защитники городского головы.

10.50 В зал зашёл судья Кулиш,

Прокуроров, потерпевших и их защитников нет.

В зале рассматривается заявление Зелькиной об отводе судьи Антонова.

Также Зелькина подала заявление, что в связи с занятостью не может участвовать в судебном процессе ранее чем с 15 июля.

Адвокат Геннадия  Кернеса обращает внимание, что представитель потерпевших уже шестой раз не является на заседание.

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Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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Видео

В деле Кернеса представители потерпевших направили в канцелярию суда заявление об отводе судьи Антонова
 

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