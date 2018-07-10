10.07.2018 16:55

Геннадий Кернес: Полтавская сага подходит к концу

Харьковский городской голова Геннадий Кернес прокомментировал результаты сегодняшнего заседания и свое отношение к судебному процессу.



// city.kharkov.ua

Об этом харьковский мэр написал на своей странице в Facebook

«Кажется, Полтавская сага подходит к концу.

В связи с систематической неявкой в суд стороны обвинения, судья удалился в совещательную комнату для принятия решения по моему делу и делу моих охранников.

7 заседаний подряд сторона обвинения не являлась в суд. Не явились и сегодня. Без них судья посчитал проведение дебатов бессмысленным.

Уверен, что прокуроры и псевдопотерпевшие не являлись в суд и не хотели дебатов только по одной причине: они знают, из чьего и какого пальца высосаны все обвинения в мой адрес и адрес моих охранников.

Поэтому ждем уже окончательного решения, которое поставит точку в этом сфабрикованном деле, тянущемся более четырех лет. Надеюсь, решение будет озвучено в ближайшее время.

И заявляю еще раз - я ни в чем не виноват. И поведение стороны обвинения это подтверждает», – написал он.

Напомним, на сегодняшнем заседании суда в Полтаве прокуроры, потерпевшие и их представители седьмй раз подряд не явились в зал суда, судья Антонов удалился в совещательную комнату для принятия решения о закрытии производства.