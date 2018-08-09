Главная Новости Власть Участнику ДТП, в котором погибли двое мотоциклистов, объявили подозрение
09.08.2018  18:00   

Участнику ДТП, в котором погибли двое мотоциклистов, объявили подозрение

Прокуратура утвердила подозрение 52-летнему мужчине по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц».


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Авария произошла 8 августа, около 10:00 утра в пгт. Змиев. Там столкнулись автомобиль Fiat и мотоцикл. В результате ДТП 23-летний водитель мотоцикла и его 33-летний пассажир погибли от полученных травм.
 
По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля, который при осуществлении поворота не предоставил дорогу мотоциклисту.
 
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков
 
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