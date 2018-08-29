Дело студента, подозреваемого в торговле оружием, передано в суд

Харьковская местная прокуратура № 5 направила в Коминтерновского районного суда г. Харькова обвинительный акт в отношении студента одного из харьковских вузов по факту торговли оружием.
Подозреваемого задержали 19 июня в ходе проведения негласных следственных действий.
Всего было проведено 2 оперативных закупки. Во время первой из них - в мае этого года - молодой сбыл пистолет ТТ и 14 патронов к нему.
19 июня, 4-курсник таким же образом продал за 40 тыс. Грн. автомат «Скорпион» и две боевые гранаты.
Проведенная экспертиза показала, что оружие является боепридатною.
Кроме того, в ходе проведения следственных действий установлено еще одно лицо, причастное к совершению преступления, во время обысков в которой обнаружены пистолет, винтовка и 100 патронов. В отношении указанного лица досудебное расследование выделено в отдельное производство.
Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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