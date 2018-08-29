29.08.2018 19:11

Дело студента, подозреваемого в торговле оружием, передано в суд

Харьковская местная прокуратура № 5 направила в Коминтерновского районного суда г. Харькова обвинительный акт в отношении студента одного из харьковских вузов по факту торговли оружием.



//khar.gp.gov.ua

Подозреваемого задержали 19 июня в ходе проведения негласных следственных действий.



Всего было проведено 2 оперативных закупки. Во время первой из них - в мае этого года - молодой сбыл пистолет ТТ и 14 патронов к нему.



19 июня, 4-курсник таким же образом продал за 40 тыс. Грн. автомат «Скорпион» и две боевые гранаты.



Проведенная экспертиза показала, что оружие является боепридатною.



Кроме того, в ходе проведения следственных действий установлено еще одно лицо, причастное к совершению преступления, во время обысков в которой обнаружены пистолет, винтовка и 100 патронов. В отношении указанного лица досудебное расследование выделено в отдельное производство.



Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.