Главная Новости Власть Дело студента, подозреваемого в торговле оружием, передано в суд
29.08.2018  19:11   

Дело студента, подозреваемого в торговле оружием, передано в суд

Харьковская местная прокуратура № 5 направила в Коминтерновского районного суда г. Харькова обвинительный акт в отношении студента одного из харьковских вузов по факту торговли оружием.


//khar.gp.gov.ua

Подозреваемого задержали 19 июня в ходе проведения негласных следственных действий.

 Всего было проведено 2 оперативных закупки. Во время первой из них - в мае этого года - молодой сбыл пистолет ТТ и 14 патронов к нему.
 
19 июня, 4-курсник таким же образом продал за 40 тыс. Грн. автомат «Скорпион» и две боевые гранаты.
 
Проведенная экспертиза показала, что оружие является боепридатною.
 
Кроме того, в ходе проведения следственных действий установлено еще одно лицо, причастное к совершению преступления, во время обысков в которой обнаружены пистолет, винтовка и 100 патронов. В отношении указанного лица досудебное расследование выделено в отдельное производство.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, оружие, харьков
 
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