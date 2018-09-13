13.09.2018 14:14

Ряполов и Кутянин рассказали, почему не ходили на заседания суда

Потерпевшие высказались о ходе судебного процесса.



//dozor.kharkov.ua

После заседания один из потерпевших Александр Кутянин заявил, что не являлся долго на предыдущие судебные заседания поскольку считал это все затягиванием судебного процесса.

Второй потерпевший по делу Сергей Ряполов уверяет, что не получал повестки, поэтому не являлся на семь заседаний подряд.