Ряполов и Кутянин рассказали, почему не ходили на заседания суда

Потерпевшие высказались о ходе судебного процесса.
После заседания один из потерпевших Александр Кутянин заявил, что не являлся долго на предыдущие судебные заседания поскольку считал это все затягиванием судебного процесса.
Второй потерпевший по делу Сергей Ряполов уверяет, что не получал повестки, поэтому не являлся на семь заседаний подряд.
Попробуйте не разбрасываться по пустякам, сосредоточившись на одной, самой важной задаче. То, что вам казалось невозможным, может решиться как по волшебству.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. По прежнему сохраняется высокая пожарная опасность.
13.09.1899 г. в «Харьковских Губернских Ведомостях» появилось сообщение об освящении Фруктовых рядов. Харьковские торговые ряды ознаменовали целую эпоху, отголоски которой остались в памяти харьковчан и на старых фото.
влажн.:
давл.:
ветер: