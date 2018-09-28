28.09.2018 16:16

Малолетнему вандалу, надругавшемуся над памятником, могут запретить гулять после восьми вечера

Такое требование выдвигает прокуратура



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Как сообщает Прокуратура Харьковской области, Харьковская местная прокуратура № 4 обратилась в Московский райсуд с ходатайством о принятии мер принудительного характера в отношении несовершеннолетнего, совершившего надругательство над памятным знаком расстрелянным солдатам.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, досудебное расследование по факту осквернения памятника проводилось по ч. 2 ст. 297 УК Украины (надругательство над памятным знаком тем, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны)

Поскольку парень не достиг возраста, по достиженнии которого наступает уголовная ответственность, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об ограничении досуга молодого - в течение 6 месяцев с 20.00 до 7:00 утра он должен находиться дома.



Напомним, в августе этого года 13-летний подросток осквернил памятник, расположенный на территории учебного заведения на Салтовском шоссе в Харькове. «Подвиг» сняли на телефон его друзья, а видео выложили в социальную сеть Instagram.

