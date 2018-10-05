Банда патрульных издевалась над задержанными (ФОТО, ВИДЕО)

Прокуратура Харьковской области разоблачила группу полицейских со станции метро Южный вокзал, которые подозреваются в избиении людей и получении взяток.
Как сообщает Прокуратура Харьковской области, четырем патрульным сообщили о подозрениях в совершении должностных преступлений.
Полицейским инкриминируются совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 ч. 3 ст. 368 УК Украины (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц).
Следствие установило отдельные случаи превышения служебных полномочий. Так, в июле этого года полицейские несли службу на станции метро «Южный вокзал». Патрульные увидели мужчину, который, пошатываясь, выходил из метро. Они подошли к нему и начали предъявлять претензии, что он нетрезв. Мужчина пытался объяснить, что возвращается с работы домой и выпил бутылку пива. Однако правоохранителей такой ответ не удовлетворил и его силой затянули в полицейскую комнату. Один из подозреваемых сбил потерпевшего с ног специальным приемом, от чего последний потерял сознание. Когда мужчина пришел в себя, другой патрульный нанес ему несколько ударов в голову.
Другому доставленном в полицейскую комнату подозреваемые разбили об голову стул, били ногами и руками по туловищу и голове.
Также следствием задокументировано крайней мере два эпизода получения неправомерной выгоды. В первом случае речь шла о тысяче гривен, во втором - тысячу гривен и три тысячи российских рублей.
В обоих случаях схема была примерно одинаковой. Полицейские подходили к женщинам, которые выглядели как приезжие (с чемоданами, только сошли с поезда, расспрашивали дорогу и т.п.), и под предлогом проверки документов начинали выясняли, с какой целью прибыли в Харьков. Затем приглашали их в полицейскую комнауы, где начинали рассказывать, что женщина нарушила закон, на нее будет составлен протокол об административной ответственности, обыскивали личные вещи.
Полицейские обещали обратиться в контролирующие органы с целью наложения штрафных санкций или прекращения социальных выплат. Испуганные женщины отдавали деньги, которые были при себе лишь бы решить проблему.
Так, в одном случае патрульные сообщили женщине, что она не имеет права носить с собой документы своей матери (пенсионное удостоверение и банковскую карточку), поэтому они обратятся в компетентные органы, чтобы выплаты пенсий прекратить.
Женщина на коленях умоляла «правоохранителей» не забирать у ее мамы пенсию, но «решить» вопрос удалось только деньгами.
Правоохранителей задержали «на горячем» во время получения неправомерной выгоды в рамках спецоперации проведенной прокуратурой совместно с управлением внутренней безопасности Нацполиции Украины.
В настоящее время трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следователи прокуратуры области в настоящее время проверяют причастность указанных лиц к совершению других преступлений.
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