12.10.2018 09:07

Игорь Терехов обсудил с родительским активом проблемы Основянского района (ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел встречу с родителями учащихся школ Основянского района.



// city.kharkov.ua

Встреча прошла в в Харьковской гимназии №12 (ул. Чугуевская, 35-а). В мероприятии также приняли участие директор Департамента образования Ольга Деменко, председатель Администрации Основянского района Анна Головчанская, представители Городского родительского комитета и родители учащихся школ района.



В ходе встречи родители школы №35 обратились с просьбой отремонтировать стадион учебного учреждения. Первый вице-мэр пообещал включить этот объект в городскую программу реконструкции стадионов на следующий год. Также родители поднимали проблемы дошкольного образования, в частности, обновления материальной базы детских садов, установку окон и новых детских площадок, часть из которых также пообещали решить. Кроме того, Игорь Терехов акцентировал внимание на питании дошкольников.

«Мы будем поднимать цену на питание в детских садах, будем дотировать из городского бюджета больше, потому что цены на продукты растут, иначе мы не обеспечим детям сбалансированное питание», - отметил первый вице-мэр.



Не остались без внимания и вопросы безопасности школьников. Так, Игорь Терехов поручил главе района раз в два месяца проводить на базе школ пожарные учения. Кроме этого, отвечая на вопрос родителей, он рассказал о реконструкции подземного перехода в районе цирка, который планируют открыть уже в начале следующего года.



«Огромная проблема у нас сейчас обстоит с безопасностью на дорогах. К сожалению, по нормам дорожного движения мы не имеем права устанавливать лежачие полицейские, но если есть особо опасные места, возле школ, мы идем на нарушение правил и их устанавливаем. Например, на будущей неделе его установят возле одной из школ Московского района, а также в Индустриальном районе», - подчеркнул первый вице-мэр.



В ходе встречи речь также шла о строительстве новых станций метро, создании в городе Ситуационного центра и о старте отопительного сезона в Харькове.



«Наш диалог с родителями очень важен для того, чтобы мы понимали, какие сегодня существуют проблемы в районах, и решали их вместе. Родители отмечали, что сегодня очень много сделано, но тем не мене остается еще ряд вопросов. В частности, установка окон и утепление фасадов в школах и детсадах, вопросы безопасности и т.п. Все это мы будем постепенно решать, у нас есть возможности на этот год и будут на следующий», - подчеркнул Игорь Терехов.



Напомним, 9 октября Игорь Терехов провел встречу с родительским активом Индустриального района. В ближайшее время первый вице-мэр планирует встретиться с родителями всех районов города.